البورصة تستكمل مسار الصعود وEGX30 قرب 23500 نقطة منتصف تعاملات اليوم

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، المسار الصاعد حتى منتصف تعاملات اليوم الإثنين 30-10-2023، بدعم من التوجه الشرائي للمستثمرين العرب والأجانب.

وصعد مؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30، بنسبة 1.54%، عند مستوى 23443 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 0.94%، عند مستوى 4449 نقطة، ومؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنسبة 0.84%، عند مستوى 6693 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 202 سهم، ارتفع منها 101 سهم، فيما تراجع 47 سهما، واستقر 54 سهما دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، نحو الشراء بصافي قيمة 82.88 مليون جنيه، و 73.32 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين المصريين بقيمة 156.2 مليون جنيه.