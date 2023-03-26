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البورصة تستكمل مسار الصعود في منتصف تعاملات اليوم وEGX30 قرب 16000 نقطة

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قفز مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 ، بنسبة 2.16%، عند مستوي 15962 نقطة.

البورصة تستكمل مسار الصعود في منتصف تعاملات اليوم وEGX30 قرب 16000 نقطة
جهاد سالم

جهاد سالم

12:24 م, الأحد, 26 مارس 23

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، الصعود الجماعي حتى منتصف تعاملات اليوم الأحد 26-3-2023، وسط توجه شرائي للمستثمرين المصريين والعرب .

وقفز مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 ، بنسبة 2.16%، عند مستوي 15962 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 2.23% عند مستوى 2827 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 2.51%، عند 4209 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة 190 سهما، ارتفع منها 102 سهم، وتراجع 7 أسهم، فيما استقر 81 دون تغيير .

وسيطر التوجه الشرائي على تعاملات المستثمرين المصريين والعرب، بصافي قيمة 10.43 مليون جنيه، و43.8 مليون جنيه على الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين الأجانب بقيمة 54.24 مليون جنيه.

جهاد سالم

جهاد سالم

12:24 م, الأحد, 26 مارس 23