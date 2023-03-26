البورصة تستكمل مسار الصعود في منتصف تعاملات اليوم وEGX30 قرب 16000 نقطة

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، الصعود الجماعي حتى منتصف تعاملات اليوم الأحد 26-3-2023، وسط توجه شرائي للمستثمرين المصريين والعرب .

وقفز مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 ، بنسبة 2.16%، عند مستوي 15962 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 2.23% عند مستوى 2827 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 2.51%، عند 4209 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة 190 سهما، ارتفع منها 102 سهم، وتراجع 7 أسهم، فيما استقر 81 دون تغيير .

وسيطر التوجه الشرائي على تعاملات المستثمرين المصريين والعرب، بصافي قيمة 10.43 مليون جنيه، و43.8 مليون جنيه على الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين الأجانب بقيمة 54.24 مليون جنيه.