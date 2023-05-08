البورصة تستكمل مسار الصعود حتي منتصف تعاملات اليوم

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، المسار الصاعد حتي منتصف تعاملات اليوم الاثنين 8-5-2023، بدعم من مشتريات المستثمرين العرب .

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنسبة 1.08%، عند مستوى 17421 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، نحو 1.57%، عند مستوى 3029 نقطة، و مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 1.54% عند 4594 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 189 سهما، ارتفع منهم 90 سهما، فيما تراجع 21 سهما، واستقر 78 سهما دون تغيير .

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب، نحو البيع بصافي قيمة 1.49 مليون جنيه، و 12.52 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين العرب بقيمة 14.02 مليون جنيه.