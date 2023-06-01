البورصة تستكمل مسار الصعود حتى منتصف تعاملات اليوم الخميس

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، المسار الصاعد حتى منتصف تعاملات اليوم الخميس 1-6-2023، وسط توجه شرائي للمستثمرين العرب والأجانب.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنحو 0.52%، مسجلا مستوى 17586 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 1.01%، عند مستوى 3282 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 1.01% عند 4924 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 198 سهما، ارتفع منها 87 سهما، فيما تراجع 31 سهما، و استقر 80 دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، نحو الشراء بصافي قيمة 4.5 مليون جنيه، و4.28 مليون جنيه على الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين المصريين بقيمة 8.78 مليون جنيه.