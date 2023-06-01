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البورصة تستكمل مسار الصعود حتى منتصف تعاملات اليوم الخميس

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وصل عدد الأسهم المتداولة إلى 198 سهما

البورصة تستكمل مسار الصعود حتى منتصف تعاملات اليوم الخميس
جهاد سالم

جهاد سالم

1:17 م, الخميس, 1 يونيو 23

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، المسار الصاعد حتى منتصف تعاملات اليوم الخميس 1-6-2023، وسط توجه شرائي للمستثمرين العرب والأجانب.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنحو 0.52%، مسجلا مستوى 17586 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 1.01%، عند مستوى 3282 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 1.01% عند 4924 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 198 سهما، ارتفع منها 87 سهما، فيما تراجع 31 سهما، و استقر 80 دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، نحو الشراء بصافي قيمة 4.5 مليون جنيه، و4.28 مليون جنيه على الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين المصريين بقيمة 8.78 مليون جنيه.

جهاد سالم

جهاد سالم

1:17 م, الخميس, 1 يونيو 23