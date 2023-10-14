البورصة تستكمل صعودها وتختبر 20500 نقطة الأسبوع الحالى (جراف)

توقع خبراء سوق المال اتجاه البورصة المصرية خلال جلسات الأسبوع الحالى لاختبار مستوى المقاومة 20500 نقطة بدعم استمرار صعود الأسهم القيادية واتجاه المؤسسات المالية المصرية والأجنبية للشراء.

ومع إغلاق جلسات الأسبوع الماضي، تباين أداء مؤشرات البورصة؛ إذ صعد” EGX30 ” بنسبة 0.65% إلى 20002 نقطة، و” EGX100″ الأوسع نطاقا بـ 0.1% إلى 5551؛ فيما تراجع” EGX70″ للأسهم الصغيرة و المتوسطة بنحو 0.78% إلى 3706.

وسجلت البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي ارتفاعًا طفيفًا في إجمالي تداولاتها بنسبة 0.6% إلى 188.8 مليار جنيه بعد التعامل على 2.9 مليار ورقة مالية من خلال تنفيذ 366 ألف عملية؛ مقارنة مع 187.7 مليار في الفترة ذاتها المنتهية في 5 أكتوبر الحالى.

وشهدت القيمة السوقية للبورصة المصرية هبوطًا طفيفًا بنسبة 0.05% إلى 1.352 تريليون جنيه مقارنة مع 1.353 تريليون في الأسبوع السابق عليه.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب للشراء بصافي 200.5 مليون جنيه، وسجل العرب صافي شراء بـ 324.8 مليون على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات.



وقال أدهم جمال الدين، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، إن ” EGX30 ” شهد في بداية تداولات أول أيام الأسبوع الماضي تراجعًا عنيفًا بعدما هبط بنحو 7% إلى 18400 نقطة ثم عاد ليصعد مرة أخرى في الجلسات المتبقية متجاوزًا 20 ألفا.

وتوقع أن يصعد ” EGX30 ” إلى 20500 نقطة طالما أنه أعلى 20 ألفا بدعم من مجموعة من الأسهم من بينها “موبكو” و”أوراسكوم كونستراكشون” والإسكندرية لتداول الحاويات.

وأشار إلى أنه في حال تراجع المؤشر دون الـ 20 ألف نقطة سيستهدف 19655 كمنطقة دعم وعند اختراقها سيواصل الهبوط خلال الفترة المقبلة.

في السياق نفسه، قال حسام عيد مدير قطاع الاستثمار بشركة القاهرة الوطنية لتداول الأوراق المالية، إن” EGX30″ أغلق تداولات الأسبوع الماضي مرتفعًا بفضل اتجاه المؤسسات المالية المصرية والأجنبية للشراء مما دفعه لاختراق مستوى المقاومة التي كانت مستهدفة آنذاك ليستقر أعلى 20 ألف نقطة.

ورجح “عيد” اتجاه ” EGX30 ” لاختبار مستوى المقاومة الرئيسية عند 22000 نقطة على مدار الأسبوع الجاري بدعم نشاط الأسهم القيادية واستمرار عمليات الشراء من المؤسسات المصرية والأجنبية.

وتوقع أن يشهد ” EGX70″ خلال تعاملات الأسبوع الجاري استقرارا أعلى مستوى الدعم الرئيسي 3700 نقطة مما يدفعه لاختبار المقاومة 3760 مدعوما بنشاط الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة واستمرار اتجاه المستثمرين الأفراد الأجانب نحو الشراء.