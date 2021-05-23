البورصة تستكمل رحلة الصعود قبل جني الأرباح

توقع خبراء التحليل الفني صعود مؤشر البورصة الرئيسي ” EGX30″ قرب11000 نقطة والتي من المرجح أن تظهر معه عمليات جني أرباح مؤقتة تدفع المؤشر للهبوط إلى ما بين 10500 – 10700 نقطة، وكذلك صعود مؤشر “EGX70” لمستويات 2300 نقطة.

ونصحوا باستغلال الارتفاعات المتوقعة لمؤشرات البورصة في إغلاق المراكز وخاصة الشراء الهامشي لاحتمالية زيادة المخاطرة في المستويات الحالية.

وأنهي” EGX30″ تعاملات الأحد على صعود بنسبة 0.75٪ ، مسجلا 10812 نقطة، و ارتفع مؤشر” EGX70 EWI” بنسبة 1.31٪ ليسجل 2258 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقا ” EGX100 EWI”، بـ 1.04٪ ، عند 3214 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم نحو 1.29 مليار جنيه، وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 2.96 مليار، ليسجل 674.85 مليار ، مقابل 671.89 مليار مستوى الإغلاق السابق.

وقال أدهم جمال الدين رئيس قسم التحليل الفني فى شركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، إن مؤشر” EGX30″ارتفع في مستهل تعاملات الأسبوع الجاري، مستكملا الحركات المتذبذبة أسفل منطقة المقاومة 10900 – 11000 نقطة وأعلى مستوى الدعم 10760 نقطة.

ورجح تعرض المؤشر لعمليات جني أرباح ، حال اقترابه من مستويات المقاومة السابق ذكرها، مما قد يدفعه للتحرك التصحيحي لاختبار مستويات 10400 – 10500 نقطة.

ورهن تحرك المؤشر إيجابيا بتمكنه من اختراق مستوى 11150 نقطة لأعلي ، ومن ثم استهداف مستويات صعودية جديدة.

من جانبه، شدد ريمون نبيل، عضو الجمعية المصرية للمحليين الفنين، على استغلال صعود مؤشرات البورصة فى إغلاق مراكز الشراء الهامشي تجنبا لزيادة المخاطر فى المستويات الحالية.

وقال إن مؤشرات البورصة استهلت تعاملات الأسبوع الجاري على صعود استكمالًا للارتفاعات المحققة نهاية الأسبوع المنقضي.

ورجح استهداف مؤشر ” “EGX30 الصعود في اتجاه مستويات المقاومة 10900 – 11000 نقطة ، على الأجل القريب ، مع وضع 10700 كمستوى دعم.

وعلى صعيد” EGX70″ قال “نبيل” إن المؤشر أغلق على صعود مايقرب من 29 نقطة استكمالًا للصعود القوى الذى بدأه منذ أبريل الماضي، والذى حقق خلاله ارتفاعا بنحو 12% .

وأشار إلي استهداف ” EGX70″ الصعود لمستوى المقاومة 2270 نقطة، خلال الأسبوع الجارى، ثم 2300 نقطة على الأجل المتوسط، والتى قد يظهر بالقرب منها بعض الضغوط البيعية.

ونصح باعتبار 2190 نقطة كمستوى حماية الأرباح، لأن الإغلاق أسفله قد يزيد من عمليات جنى الأرباح.

جدير بالذكر أن البورصة المصرية شهدت الأحد حركة شرائية من قبل المستثمرين المصريين والعرب ، بقيمة 18.68 مليون جنيه، و 7.19 مليون على الترتيب، وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 25.88 مليون.

واتجه المستمرون الأفراد المصريون والأجانب للبيع بقيمة 32.38 مليون جنيه ، و 3.67 مليون على الترتيب ، وسجل العرب صافي شراء بقيمة 20.91 مليون.

وسيطر البيع على تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية ، بقيمة 13.72 مليون جنيه ، و 22.2 مليون على التوالى ، وسجلت المؤسسات المصرية صافي شراء بقيمة 51.07 مليون .