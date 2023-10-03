البورصة تستكمل حركتها التصحيحة وتغادر منطقة 20000 نقطة

توقع متعاملون ومحللون فنيون استمرار البورصة المصرية فى تحركاتها التصحيحية الهابطة حتى منطقة الدعم 19700 نقطة، وذلك فى إطار عمليات جنى أرباح لصعود قوى الأسبوع الماضي.

وأوضح المحللون أن المؤشر الرئيسى سيستمر فى حركته داخل قناة عرضية حول المستوى المذكور وحتى المنطقة التاريخية له بالقرب من 20500 نقطة على الاجل القصير.

وسجلت مؤشرات البورصة تراجعات جماعية أمس الإثنين، إذ هبط «EGX30» بنسبة %0.77 ليصل إلى 19901 نقطة، و«EGX70» بنحو %1.06 إلى 3749 نقطة، و«EGX100» بنسبة %1.2 إلى 5572 نقطة.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين إلى البيع بصافى قيم تداولات قدرها 779.1 مليون جنيه، بينما فضل العرب والأجانب الشراء بصافى 244.5 و534.6 مليون بالترتيب.

ورجح سعيد الفقي، العضو المنتدب لشركة اصول القابضة، أن يختبر المؤشر الرئيسى منطقة الدعم القوية له عند 19676 نقطة، مؤكداً أن الرؤية ستظل إيجابية طالما كان مستقرا أعلى منها.

وأوضح «الفقى» أن المؤشر شهد حالة تذبذب أمس، إذ استهل تعاملات الجلسة على تراجع ملحوظ قبل أن يتماسك مرة أخرى بالختام.

وتوقع استمرار عمليات جنى الأرباح مع مطلع جلسة الثلاثاء، على أن يتماسك مرة أخرى بنهايتها للتجربة على 20000 نقطة.

ولفت إلى أن المؤشر السبعينى لم يتأثر بعمليات جنى الأرباح بشكل قوى كما حدث في EGX30، حيث لا يزال لديه رؤية إيجابية ومستهدف قوى عند 3920 نقطة، طالما جرى تداوله أعلى منطقة 3770.

قال محمود عطا، مدير الاستثمار بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، إن السوق شهدت أمس تراجعا جماعيا بعد الصعود القوى خلال الأيام الماضية واقتراب المؤشر من منطقة 20500 نقطة.

وأوضح «عطا» أن التراجعات منطقية فى إطار عمليات التصحيح الهابطة للأسهم القيادية، وعلى رأسها «التجارى الدولى» وقطاع البتروكيماويات والأسمدة.

وتوقع أن يستقر المؤشر الرئيسى أعلى منطقة الدعم عند 19700 نقطة، ليتحرك فى قناة عرضية قرابة المستوى التاريخى عند 20500 خلال الأسبوع الجاري.

ورجح أن يتماسك المؤشر السبعينى قرب مستوى الدعم 3700 نقطة، قبل أن يدخل فى رحلة صاعدة جديدة، تواكب حركة الأسهم الكبيرة بـ«EGX30».