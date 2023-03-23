البورصة تستكمل الصعود حتى منتصف تعاملات اليوم

واصلت مؤشرات البورصة المصرية المسار الصاعد حتى منتصف تعاملات اليوم الخميس 23-3-2023، في أولى الجلسات الرمضانية.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي “EGX30” بنسبة 1.04%، عند مستوى 15412 نقطة.

وصعد مؤشر “EGX70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.83% عند مستوى 2756 نقطة، ومؤشر “EGX100” الأوسع نطاقًا بنحو 1.04% عند 4082 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 177 سهمًا، ارتفع منها 67 سهمًا، وتراجع 19 سهمًا، فيما استقرّ 91 سهمًا دون تغيير.

وسيطر التوجه البيعي على تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، بصافي قيمة 19.13 مليون جنيه، و24.97 مليون جنيه على الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين المصرين بقيمة 44.1 مليون جنيه.