البورصة تستكمل الأداء المتباين حتي منتصف تعاملات اليوم الأربعاء

واصلت مؤشرات البورصة المصرية ، الأداء المتباين حتي منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 21-12-2022.

وانخفض المؤشر الرئيسي “EGX30” بنسبة 0.21% عند مستوى 14492 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر “EGX70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.48% عند مستوى 2810 نقطة ، وصعد مؤشر “EGX100” الأوسع نطاقا بنحو 0.36% عند 4152 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 198 سهما ، ارتفع منهم 47 ، وتراجع 62 ، فيما استقر 89 دون تغيير .

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب نحو الشراء بصافي قيمة 6.99 مليون جنيه، ، و 40.21 مليون علي الترتيب.

فيما سيطر التوجه الشرائي علي تعاملات المستثمرين العرب ، بصافي قيمة 47.2 مليون جنيه