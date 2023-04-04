البورصة تستكمل الأداء المتباين حتى منتصف تعاملات اليوم

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، الأداء المتباين حتى منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 4-4-2023، وسط توجه بيعي من قبل المستثمرين العرب والأجانب.

وقلص مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، من خسائره الصباحية ليسجل تراجعا بنسبة 0.15% عند مستوى 17030 نقطة.

وواصل مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، الصعود بنحو 1.36%، عند مستوى 2940 نقطة، وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.95% عند 4430 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 197 سهما، ارتفع منها 79 سهما، فيما تراجع 42 سهما، و استقر 76 سهما دون تغيير .

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، نحو البيع بصافي قيمة 17.83 مليون جنيه، و 58.19 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين المصريين بقيمة 76.03 مليون جنيه.