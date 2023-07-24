البورصة تستكمل الأداء المتباين حتى منتصف تعاملات اليوم

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، الأداء المتباين حتى منتصف تعاملات اليوم الإثنين 24-7-2023.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 ، بنسبة 0.16% ، مسجلا مستوى 17606 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، نحو 0.53%، مسجلا 3481 نقطة، وهبط مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنحو 0.48% عند 5161 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 194 سهما، ارتفع منها 41 سهما، فيما تراجع 51 سهما، واستقر 102 سهم دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب، نحو الشراء بصافي قيمة 1.67 مليار جنيه، و508 آلاف جنيه على الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين الأجانب بقيمة 1.67 مليار جنيه.