البورصة تستقبل وافدًا جديدًا بقطاع الأدوية

فريد: قيد شركات قوية مالياً على قائمة أولويات إدارة البورصة المال- خاص استقبلت منصة التداول بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء، الوافد رقم 221 ضمن الشركات المكونة لسوقها الرئيسية وهي أسهم شركة ابن سينا فارما وذلك بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ومحمد فريد رئيس البورصة ال

فريد: قيد شركات قوية مالياً على قائمة أولويات إدارة البورصة



المال- خاص

استقبلت منصة التداول بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء، الوافد رقم 221 ضمن الشركات المكونة لسوقها الرئيسية وهي أسهم شركة ابن سينا فارما وذلك بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ومحمد فريد رئيس البورصة المصرية ومحمد عبد السلام رئيس شركة مصر للمقاصة، بالإضافة إلى رئيس شركة ابن سينا وممثلين لشركة بلتون المالية القابضة التي قامت بدور مدير الطرح.

وفي هذه المناسبة قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي إن لأسواق المال دورا مهما في تعبئة المدخرات اللازمة لتدبير التمويل للنمو الاقتصادي والتنمية، وذلك من شأنه تعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في تنويع مصادر تمويل توسعات الشركات، مما يدعم خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للحكومة.

من جهته قال محمد فريد، إن إدارة البورصة لديها رؤية متكاملة لرفع كفاءة وعمق السوق بقيد شركات جديدة من مختلف القطاعات لتحقيق النمو والتنمية الاقتصادية، وزيادة احجام التداولات التي تعد الضمانة الأساسية لنجاح الطروحات والاكتتابات الجديدة.

ويتزامن ذلك مع خطة التطوير التي تتبناها إدارة البورصة الرامية لقيد شركات جديدة وتحسين بيئة التداول عبر استحداث وتفعيل آليات ومنتجات مالية جديدة مع زيادة مساحة التواصل مع المؤسسات العالمية المحلية والدولية التي تمثل جانب الطلب.

وتابع قائلا: “تركز إدارة البورصة على جودة الشركات وليس فقط عدد الشركات الجديدة، حيث ينصب الاهتمام على قيد شركات جيدة على الصعيد المالي والإداري لتجذب المستثمرين.

وكشف رئيس البورصة عن البدء في إعداد أجندة بحثية فيما يتعلق بدور أسواق المال فى توفير آليات ومنتجات تمويلية بالمقارنة بالوسائل التمويلية الأخرى، فضلا عن عمل دراسات مقارنة لقواعد القيد والإفصاح.

فيما قال محسن محجوب رئيس مجلس إدارة شركة ابن سينا فارما، إن التغطية الكبيرة للطرحين العام والخاص ” مؤشر قوي على ثقة المستثمرين في السوق المصرية بصورة عامة و قطاع الأدوية بشكل خاص “.

وأشار عمر عبد الجواد العضو المنتدب لشركة ابن سينا، إلى أن استقرار الأوضاع الاقتصادية في مصر بعد الإصلاحات الأخيرة وأهمها تحرير سعر الصرف، والطفرات التي تشهدها البورصة، شجعت الشركة على اتخاذ خطوة الطرح من خلال البيع المباشر وزيادة رأس المال، التي سيستخدم جزءا كبيرا منها للتوسع في السوق المصرية.

وقال الدكتور سامح الترجمان رئيس شركة بلتون المالية مدير الطرح ,إن الإقبال الكبير من المستثمرين الأجانب ,يؤكد الثقة الكبيرة التي توليها المؤسسات وصناديق الاستثمار العالمية في الاقتصاد المصري، بعد الإصلاحات الأخيرة, خاصة تحرير سعر الصرف.

وأوضح أن «بلتون المالية» لم تجد أي صعوبة في الترويج لطرح الشركة أمام المستثمرين الأجانب، وهو ما ظهر بشكل كبير حجم التغطية.

من جانبه، قال حسن الخطيب المدير التنفيذي للأسهم في البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية، “لقد أسهمت استثمارات البنك في تطوير شركة ابن سينا، وساعدت على جعل قطاع الادوية أكثر قدرة على المنافسة.”

وتابع بقوله: ” نحن سعداء بشكل خاص بأن دعمنا لابن سيما قد أدى إلى نجاح عملية الطرح في البورصة، مما يسهم في تعزيز دور سوق المال في تمويل النمو “.

وأكد محمد الأخضر المدير بقطاع بنوك الاستثمار بشركة بلتون أن نسبة تغطية الطرح الخاص بلغت نحو 17 مرة واستحوذ الأجانب على 43.81% منه والعرب على نحو 19.97 % وجاءت حصة المصريين بنسبة 36.21%.

فيما بلغت نسبة تغطية الطرح العام أكثر من 18 مرة استحوذ المصريين على 92.22 % منه والعرب على 6.59% والأجانب على 1.19%.

يذكر أن الأحد الماضي شهد تنفيذ طلبات الطرح العام والخاص على نحو 269.4 مليون سهم تمثل 40.1% من اجمالي أسهم الشركة المصدرة وبقيمة إجمالية ناهزت 1.6 مليار جنيه.

وعلى جانب آخر وفى ضوء ما تضمنته نشرة طرح أسهم الشركة بشأن الية استقرار سعر السهم فى السوق عقب تنفيذ الطرح، سيتم فتح سوق الصفقات الخاصة OPR لمدة 30 يوما بدءا من اليوم الثلاثاء ,وحتى نهاية ساعات عمل العاشر من شهر يناير المقبل.

ويلتزم مدير الطرح خلال هذه الفترة بتسجيل أمر شراء مفتوح بسعر الطرح العام ويحق للمساهم المشتري فى الطرح العام فقط راغب البيع بإيداع أوامر بيع بحد أقصى عدد الأسهم المخصص له فقط خلال عملية الطرح, ووفقا لكشف حساب صادر من شركة مصر للمقاصة، وفى نهاية مدة الحساب سوف يتم تنفيذ كامل الأوامر المودعة من راغبى البيع والتى تتفق مع الشروط الواردة بهذا البند ولم يتم سحبها خلال المدة المشار اليها.