البورصة تستقبل العام الجديد بجلسة متأرجحة ضعيفة التداولات

قيم التداولات لم تتجاوز 227 مليون جنيه على الأسهم

اختتمت البورصة المصرية تعاملات أولى جلسات العام الجديد 2020 على أداء متأرجح لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للأجانب وقيم تداولات ضعيفة.

وهبط المؤشر الرئيسى فى البورصة المصرية egx30 بنسبة 0.44% إلى 13899نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.4% إلى 536 نقطة.

كما صعد «EGX100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.07% إلى 1399 نقطة، بينما هبط egx50 بنسبة 0.16 % إلى 1964نقطة، و “EGX30 Capped” بنسبة 0.68 % إلى 16238نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 227 مليون جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 1.1 مليون جنيه و1.8 مليون جنيه و4.9 مليون جنيه على التوالى.

بينما اتجهت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية و العربية والأجنبية للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 139 ألف مليون جنيه و 5 ملايين جنيه و2.8 مليون جنيه على التوالى.

وتأرجح أداء الأسهم المتداولة بين اللونين الأحمر و الأخضر ، و صعد 70 سهما من إجمالى 163 متداولا، بينما هبط 45 وبقى 48 دون تغير.

محللون : البورصة تتعرض لضغوط بيعية وتعانى من ضعف التداول

وقال ريمون نبيل، عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، إن إغلاق (EGX30) على انخفاض وبحجم تداولات ضعيفة، يعد استكمالًا للأداء الباهت خلال الفترة الماضية.

وأضاف – فى تصريحات لـ “المال” – أن مراجعة تحركات المؤشر خلال آخر 35 جلسة من 2019، تظهر أنه هبط 24 مرة، وأغلق على تباين جلسة واحدة، وارتفع 10 جلسات، ليسجل أطول موجة هبوط فى العام الماضى.

وتابع أن مسار الهبوط الطويل لمؤشر(EGX30) يؤكد أنه وصل إلى مرحلة التشبع البيعى بالعديد من الأسهم القيادية، وربما يستعد لأداء أفضل خلال يناير الحالى.