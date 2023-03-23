البورصة تستقبل أولى الجلسات الرمضانية على ارتفاع جماعي

استهلت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات أولى الجلسات الرمضانية اليوم الخميس 23-3-2023، على صعود جماعي .

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 ، بنسبة 0.16%، عند مستوي 15277 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 0.16% عند مستوى 2738 نقطة، و مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.19%، عند 4047 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 147 سهما، ارتفع منهم 23 سهما، وتراجع 17 سما، فيما استقرت 107 أسهم دون تغيير .

وسيطر التوجه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين والعرب، بصافي قيمة 642 ألف جنيه، و 4.08 مليون جنيه علي الترتيب.

وذلك مقابل صافي شراء للمستثمرين الأجانب بقيمة 4.72 مليون جنيه.