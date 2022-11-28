البورصة تستعيد مستويات ما قبل «كورونا».. و EGX30 يستهدف 13300 نقطة

توقع خبراء التحليل الفنى استمرار الأداء الإيجابى لمؤشرات البورصة المصرية، ليستهدف EGX30 مستويات ما بين 13300-13200 نقطة على الأجل القريب .

ورجحوا صعود EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة فى اتجاه مستويات 2600 ثم 2800 نقطة، لتتمكن من تحقيق أعلى مستوى سعرى لها جاء منذ أزمة كورونا فى مارس 2020.

وأنهت مؤشرات البورصة تعاملات أمس على صعود جماعي، بعدما ارتفع EGX30، أمس %1.8 ليغلق على 13009 نقطة، وEGX70 بواقع %1.37 مسجلًا 2550 نقطة، وسار على دربهما EGX100، بـنسبة %1.6 إلى 3695 نقطة.

وبلغ إجمالى قيم التداول على الأسهم 1.92 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقى لـ«المقيدة» حوالى 14.71 مليار، ليسجل 855.94 مقابل 841.23 مليارًا.

وشهدت البورصة أمس سيطرة شرائية من قبل المستثمرين المصريين والأجانب، بصافى قيمة 45.044 و13.454 مليون جنيه على الترتيب، مقابل بيع للعرب بنحو 58.498 مليون.

قال ريمون نبيل، عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، إن إغلاق EGX30 مستوى 13000 نقطة أمس –الأحد- أمر استثنائى؛ إذ تمكن المؤشر من تحقيق أعلى مستوى سعرى له منذ بداية أزمة كورونا مارس 2020.

وأشار «نبيل» إلى أن EGX30 أكد تحوله للاتجاه الصاعد على المدى المتوسط، وفى انتظار المزيد من الصعود الإيجابى خلال الربع الأول من 2023.

وأكد أن الأسهم المتداولة ما زالت دون قيمتها الفعلية، فى ظل ارتفاع التضخم وأسعار الصرف، لافتًا إلى أن الاستثمار فى البورصة المصرية قد يكون هو الأفضل عائدًا فى الوقت الحالي.

وأشار إلى أن أى عمليات تصحيح قد تواجهها السوق تمثل فرصًا مهمة لإعادة تكوين المراكز على المدى القصير ونظيره المتوسط، مع وضع 12600 نقطة كمستوى دعم مهم حال أى تصحيح.

وحدد «نبيل» مستوى المقاومة المستهدف لمؤشر EGX30 عند 13300 نقطة، والذى من المتوقع أن يحدث قربه عمليات جنى أرباح مؤقتة، مشيرًا فى الوقت نفسه الى الأداء الإيجابى لأسهم البتروكيماويات، والعقارات ثم البنوك، فضلًا عن ظهور القوى الشرائية فى القطاع الصناعى.

وعلى صعيد EGX70، توقع «نبيل» تحسن أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة ليستهدف مؤشرها مستوى 2600 نقطة بشكل مبدئي.

وأشار محمد عطا، مدير التداول بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، إلى الأداء الإيجابى للبورصة المصرية أمس، والذى تزامن مع صعود قوى للمؤشرات وارتفاع قيم التعاملات لتقترب من المليارى جنيه.

وأضاف أن EGX30 تمكن من اختراق حاجز 12800 نقطة، والإغلاق أعلى مستوى 13000، بصعود نحو 230 نقطة، متوقعًا فى حالة الاستقرار يستهدف منطقة الـ 13200.

وأوضح «عطا» أن صعود المؤشر أمس جاء بدعم من الأداء الإيجابى للأسهم القيادية، وعلى رأسها «البنك التجارى الدولى» فضلًا عن القطاع العقارى والبتروكيماويات .

وأنهى سهم البنك التجارى الدولى تعاملات أمس على صعود %1.98 عند مستوى 38.60 جنيه.

وأضاف أن البورصة شهدت ظهور قوى شرائية انتقائية للأفراد على الأسهم الصغيرة والمتوسطة، ما دفع EGX70 نحو الاستقرار أعلى مستوى 2500 نقطة والإغلاق على ارتفاع 34 نقطة .

ورجح «عطا» استهداف EGX70 مستوى 2600 نقطة، وحال اختراقها سيتجه إلى 2800 على الأجل القريب.