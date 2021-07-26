البورصة تستعيد عافيتها مع العودة من عطلة عيد الأضحى

توقع خبراء التحليل الفنى استكمال مؤشرات البورصة التحركات الإيجابية، ليصعد مؤشرها الرئيسى صوب مستوى 10800 – 10900 نقطة، حتى إن واجهته بعض عمليات جنى الأرباح المؤقتة.

كما رجح الخبراء استكمال مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة تحقيق قمم تاريخية جديدة تصل إلى 2600 نقطة على الأجل القصير.

وأنهى EGX30 تعاملات أمس مرتفعا بنسبة %0.93 مسجلا 10745 نقطة، وصعد مؤشر EGX70 EWI بنحو %2.56 إلى 2573 نقطة، كما ارتفع EGX100 EWI الأوسع نطاقا بحوالى %2.23 عند مستوى 3546 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم نحو 1.42 مليار جنيه، وصعد رأس المال السوقى للأسهم المقيدة بنحو 8.79 مليار جنيه، ليسجل 694.17 مليار جنيه، مقابل 685.38 مليار مستوى الإغلاق السابق.

قال أدهم جمال الدين، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، إن مؤشرات البورصة عادت من عطلة عيد الأضحى بأداء قوي.

وأوضح جمال الدين أن EGX30 تمكن من الصعود محققا أول مستهدفاته ما بين مستويات 10700 إلى 10800 نقطة.

وأشار جمال الدين إلى أن EGX30 يتداول حاليا قرب مستويات مقاومة مهمة، لافتا إلى أنه طالما ظل المؤشر أسفل 10835 نقطة فإنه من المرجح ظهور عمليات جنى أرباح فى إطار التصحيح قبل معاوده الارتداد لاختراق المستوى المشار إليه وهو ما يفتح المجال لمزيد من المستهدفات الصاعدة.

وأشار ريمون نبيل، عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، إلى الإغلاق الجيد لجميع مؤشرات البورصة أمس بعد انقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأكد نبيل أن المؤشر الرئيسى EGX30 صعد بنحو 98 نقطة، ليغلق بالقرب من مقاومة مهمة عند 10750 نقطة، مع استمرار قدرة المؤشر على اختراقها خلال جلسات الأسبوع الجارى ليستهدف 10800 نقطة ثم 10900.

وحدد نبيل مستوى الدعم على المدى القصير لمؤشر EGX30 عند 10600 نقطة.

وعلى صعيد مؤشر EGX70، قال نبيل إنه صعد بقوة ليحقق قمة جديدة عند 2573 نقطة، وتمثل أعلى قمة للمؤشر تاريخيا.

وتوقع نبيل استمرار صعود EGX70 فى اتجاه مستوى 2600 نقطة، محددا مستوى الدعم الرئيسى للمؤشر عند 2450 نقطة.

جدير بالذكر أن البورصة المصرية شهدت أمس سيطرة شرائية من قبل المستثمرين المصريين والعرب، بصافى شراء 12.75 مليون جنيه، و9.15 مليون على الترتيب، وسجل الأجانب صافى بيع بقيمة 21.9 مليون جنيه.