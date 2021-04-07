البورصة تستعد لارتدادة تصحيحية صاعدة بجلسات الأسبوع المتبقية

اتفق المحللون الفنيون بسوق المال على أن مؤشرات البورصة المصرية أظهرت، خلال جلسة الثلاثاء، احتمالات توقف مؤقت للموجة التصحيحية الهابطة التى بلغت ذروتها الاثنين، واستكملتها أمس، بضغط من عمليات «المارجن» والتصحيح الخاصة بأسهم المضاربات، متوقعين أن يسجل «الرئيسى EGX30» ارتدادة مؤقتة خلال جلسات الأسبوع الحالى المتبقية.

وأشاروا إلى أن عمليات المارجن تسببت بضغط كبير على السوق خلال الفترة الماضية، إلا أن هدوء تلك التحركات أسهم فى التقاط الأنفاس بعض الشيء داخل البورصة بجلسة الثلاثاء، مرجحين أن يتحرك المؤشر الرئيسى للبورصة إلى مستويات 10400 – 10500 نقطة.

يُذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية أعلنت أمس عن توجهها نحو منح شركات السمسرة فترة زمنية لتوفيق الأوضاع تنتهى فى مطلع 2022، بهدف تطبيق الضوابط الجديدة لآلية الشراء بالهامش.

ولفتت فى بيانها إلى أن الضوابط الجديدة تهدف لزيادة عمق الشراء بالهامش، لتعزيز استفادة قاعدة أكبر من المتعاملين، وتقليل خطر تركز عمليات الشراء بالهامش فى عدد محدود من الأوراق المالية.

وأنهت السوق تعاملات الثلاثاء على صعود الرئيسى EGX30 بنسبة طفيفة %0.06 مستقرًا 10263.22 نقطة، مع انحصار هبوط EGX70، ليصل لنسبة %1.71 مغلقًا على 1836.52 نقطة، وهبوطEGX100 بنسبة %1.17 مسجلًا 2750.69 نقطة.

وسجلت السوق تداولات على الأسهم بقيمة 916.173 مليون جنيه، عبر تداول 499.029 مليون ورقة مالية، واستقر رأسمال البورصة السوقى على مستوى 637.895 مليار جنيه.

قال محمد الأعصر، مدير قسم التحليل الفنى بشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، إن الموجات الهابطة التى تتعرض لها البورصة خلال الأسابيع الـثلاثة الماضية، تأتى فى إطار عمليات تصحيحة طبيعية.

وأضاف أن الانخفاض الكبير لسهم دايس خلال شهر مارس الماضى، عقب قيام أحد كبار المساهمين ببيع جزءًا من أسهمه، تسبب فى حدوث سلسلة من عمليات «المارجن كول»، التى تسببت بالضغط على السوق بشكل كبير.

وأوضح الأعصر، أن اغلاقات الربع الأول من 2021، لم تكن جيدة بالشكل الذى يسمح للمؤشر الصعود، إذ تكونت إشارات سلبية حول تحركات البورصة خلال شهرى إبريل ومايو من العام الحالى.

وتوقع الأعصر، أن يتحرك المؤشر الرئيسى للبورصة EGX30 إلى مستويات 10400 – 10500 نقطة، خلال جلسة اليوم –الأربعاء- وجلسة غد الخميس، فيما رجح حدوث تحركات سلبية للمؤشر فى نهاية شهر إبريل ومطلع مايو المقبل، إذ سيصل المؤشر حول مناطق 9000 نقطة.

من جهته، قال سامح غريب، رئيس قسم كبار العملاء بشركة عربية أونلاين لتداول الأوراق المالية، إن جلسة أمس –الثلاثاء- شهدت بداية تحركات من السوق للتماسك مجددًا عقب الهبوط القوى الاثنين، لافتًا إلى أن المؤشر الرئيسى سجل بعض التماسك مدعومًا بتماسك سهم البنك التجارى الدولى.

وأضاف أن هناك بعض التحفظ فى عمليات الشراء التى تمت بجلسة أمس -الثلاثاء- فى ظل حالة عدم الوضوح وعدم الاطمئنان لدى المستثمرين، لافتًا إلى أن جلسة –الأربعاء- ستعد من أكثر الاختبارات أمام البورصة لتأكيد قدرتها على التماسك.

ورجح غريب، أنه فى حالة تماسك المؤشر أعلى مستوياته الراهنة، فإنه سيستهدف مستويات 10400 نقطة التى تعد أولى نقاط المقاومة ثم مستويات 10550 نقطة.

وعلى صعيد تعاملات المستثمرين، سجل المصريون صافى شراء بقيمة 1.143 مليار جنيه مقابل توجه بيعى للعرب والاجانب بقيمة 729.239 و414.052 مليون على التوالى.

وعلى صعيد تعاملات المستثمرين، سجل المصريون صافى شراء بقيمة 54.856 مليون جنيه، مقابل بيع للعرب والأجانب بقيمة 9.458 و45.398 مليون على التوالى.