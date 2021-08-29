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البورصة تستعد لاختراق مقاومة 11200 نقطة بدعم أسهم الإسكان و«التداولات الضخمة»

3.4 مليار جنيه قيمة تعاملات جلسة الأحد
مصطفى طلعت 12:23 ص, الأثنين, 30 أغسطس 21 12:23 ص, الأثنين, 30 أغسطس 21

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أكد محللون فنيون أن البورصة المصرية شهدت أداءً إيجابيًا ومتماسكًا خلال جلسة تداولات الأحد مدعومة بمشتريات المستثمرين المصريين والعرب وتفوق قطاع الإسكان، مشيرين إلى أن ذلك يعطي إشارة لاستكمال الحركة الصاعدة واختراق منطقة المقاومة الأقرب عند 11200 نقطة هذا الأسبوع.

فنيون: ترجيحات باستكمال صعود القطاع بقيادة «مدينة نصر» و«طلعت مصطفى»

وسجلت مؤشرات البورصة حركة متباينة خلال تعاملات جلسة الأحد، بعدما انخفض مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 0.11%، ليصل إلى مستوى 11113 نقطة.

بينما ارتفع مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.13% إلى 2956 نقطة، و”egx100ewi” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.23% إلى 3963 نقطة.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء بصافٍ قيمته 120.3 و465 مليون جنيه بالترتيب، بينما فضل الأجانب البيع بنحو 585.3 مليون جنيه.

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وبلغت قيم التداولات على الأسهم فقط 3.4 مليار جنيه، وجرى التعامل على 195 سهمًا، ارتفع منها 72، بينما انخفضت أسعار 91، واستقر 32 سهمًا عند الإغلاق السابق نفسه.

قال محمد حسن، العضو المنتدب لشركة «بلوم مصر» للاستثمارات المالية، إن هناك حالة تفاؤل بأداء المؤشر الرئيسي خلال الفترة المقبلة، خاصة مع ارتفاع أحجام التداولات خلال جلسة -الأحد- ما يعطي إشارة للصعود على المدى القصير.

وأوضح أن بعض القطاعات المهمة شهدت ارتفاعًا، والتي تعطي دلالة في الغالب على استمرار الصعود، وعلى رأسها قطاع الإسكان بقيادة «مصر الجديدة» و«سوديك» و«بالم هيلز للتعمير».

وتوقع “حسن” أن يستكمل قطاع الإسكان رحلة الصعود، بقيادة أسهم مدينة نصر، وطلعت مصطفى، مع ارتفاع باقي الأسهم الكبيرة المكونة للمؤشر مثل سيدي كرير، وحديد عز، والمصرية للاتصالات.

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وقال إن قطاع الإسكان يشهد جملة أخبار إيجابية، على رأسها طرح العاصمة الإدارية الجديدة، واقتراب إتمام صفقة استحواذ أحد الكيانات الإماراتية على شركة سوديك العقارية.

ولفت “حسن” إلى أن التحركات الهابطة الخفيفة للمؤشر الأحد جاءت نتيجة تراجع في سهمي البنك التجاري الدولي، وفوري بشكل خاص.

وتوقع استعداد السوق لاختراق منطقة المقاومة المهمة 11200 نقطة، تمهيدًا لإعادة التجربة على المقاومة التالية 114000 نقطة.

وقال أحمد أبو اليزيد، رئيس قسم التحليل الفني بشركة “عكاظ” لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسي أغلق على انخفاض طفيف بعد الارتفاع قرب مستوى 11200 نقطة.

وتوقع اختراق المنطقة المذكورة لأعلى، لاستهداف مستوى المقاومة التالية عند 11600 نقطة، ومن المرجح أن ينشط التداول على الأسهم المكونة للمؤشر الرئيسي خلال الفترة القادمة.

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أما عن مؤشر egx70، فقال “أبو اليزيد” إنه وصل إلى مستوى المقاومة الرئيسي 3000 نقطة، ومن المحتمل أن يتعرض لبعض عمليات جني الأرباح خلال الفترة القادمة.

وأضاف: “ينصح بالابتعاد عن التداول بالهامش في الأسهم المكونة للمؤشر، خاصة الأسهم التي شهدت طفرات في الارتفاع منذ مارس 2020 وحتى الآن”.

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بقلم مصطفى طلعت

كاتب صحفي بجريدة المال، متخصص في تغطية أسواق المال العربية والعالمية والبورصة المصرية، يمتلك سابق خبرة في مجال الإعداد والعمل التليفزيوني بعدد من القنوات.

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