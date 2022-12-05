البورصة تستعد لاختبار مستويات 14500 نقطة

يتوقع خبراء سوق المال اختبار البورصة المصرية مستويات 14500 نقطة بتعاملات غد الثلاثاء، وظهور بعض عمليات جني الأرباح. كانت البورصة المصرية قد أنهت تعاملات اليوم الاثنين على تباين للمؤشرات، بعدما صعد “الرئيسي” EGX30 بنسبة 1.77% مغلقًا عند مستوى 14327 نقطة، بينما تراجع “EGX70” بنحو 0.58% عند 2653 نقطة، وانخفض “EGX100” بنحو 0.07% عند 3898 نقطة.

وسجلت التداولات 2.9 مليار جنيه، من خلال التعامل على 202 سهم، صعد منها 63، وتراجع 92، وظل 47 سهمًا على ثبات.

واتجه المصريون والعرب للشراء بصافي 119.4 و28.16 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجه الأجانب للبيع بنحو 147.5 مليون.

وربح رأس المال السوقي ما قيمته 10 مليارات جنيه، مغلقًا عند مستويات 924 مليارًا، مقارنة بـنحو 914 مليارًا.

قالت عصمت ياسين، رئيس تداولات الأفراد بشركة أسطول لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الثلاثيني سيواجه حركة تصحيحية من المستويات الحالية، بقيادة سهم البنك التجاري الدولي.

وأشارت إلى أن السوق إما ستدور حول مستويات 14300 نقطة، أو تتجه صوب 14500 نقطة.

وتوقعت أن تشهد السوق هدوءًا بجلسة بعد غد الأربعاء، وظهور قوى شرائية مع بداية التعاملات، والتحول للبيع بنهايتها.

وأشارت إلى أن المؤشر السبعيني أمامه مستويات 2700 ثم 3000 نقطة، لافتة إلى أنه تعرّض لضغوط عمليات جني أرباح بجلسة الاثنين.

وذكرت أن القطاع الأفضل أداءً بالسوق حاليًّا هو الموارد الأساسية بدعم النتائج المعلنة من بعض شركاته، وأبرزها حديد عز، والأسمدة.

وأضافت عصمت أن مستثمري السوق تسيطر عليهم حالة من الترقب نتيجة اجتماع “الفيدرالي الأمريكي”، الشهر الحالي.

وقال محمد رضوان، محلل فني، عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، إن المؤشر الرئيسي للسوق نجح في الوصول إلى المستهدف الأول ومنطقة المقاومة المتحركة حول مستوى 14500.

وتابع إن السوق قد تشهد الفترة الحالية بعضًا من عمليات جني الأرباح؛ نظرًا للتشبع الشرائي الذي حدث مؤخرًا، مؤكدًا في الوقت نفسه استمرار الاتجاه الصاعد، ما يدعم الحركة الإيجابية والمستهدفات القصيرة ومتوسطة المدى في نطاق 17000- 18000 نقطة.

ولفت إلى أن أهم القطاعات التي تستحوذ على اهتمام مستثمري السوق حاليًّا هي البنوك، والعقارات، والبتروكيماويات على الترتيب، حيث يتركز الاهتمام في أسهم التجاري الدولي، ومصر الجديدة، وسيدي كرير، وأسيك للتعدين.

وأوصى رضوان بالشراء وتكوين مراكز جديدة حال حدوث أية عمليات جني أرباح مستقبلية.

وعلى صعيد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “EGX70″، قال رضوان إنه يستهدف مستوى 3030 على الأجل المتوسط، فيما لا تزال مستويات الدعم الرئيسية تتراوح من 2300 إلى 2100 نقطة.