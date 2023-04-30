البورصة تستعد لاختبار قمة تاريخية محققة منذ 5 سنوات

يتوقع خبراء سوق المال أن تختبر البورصة المصرية مستوى 18400 نقطة الأسبوع الحالي، وهى أعلى قمة تاريخية سابقة وصلت إليها منذ 5 سنوات فى 2018، وذلك على خلفية استمرار الحركة الشرائية التى تقوم بها المؤسسات المحلية فى الأسهم القيادية.

ويؤكد الخبراء أن نتائج أعمال الربع الأول تعد عاملًا أساسيًا فى دعم حركة السوق فى الفترة الراهنة، وأن هناك عددًا من القطاعات هى الأفضل حاليًا تشمل العقارات، والبنوك، والخدمات المالية غير المصرفية.

وأنهت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الماضى، الذى شمل جلستين فقط نتيجة إجازة عيد الفطر، على صعود جماعى للمؤشرات؛ بعد ارتفاع مؤشر السوق الرئيسى EGX30 بنسبة %1.6 مغلقًا عند 17797 نقطة، وEGX70 EWI بواقع %2.77، إلى 3074 نقطة، و« EGX100 EWI» الأوسع نطاقًا %2.74، إلى 4674 نقطة.

وسجل رأس المال السوقى مكاسب قيمتها 26 مليار جنيه، مغلقًا عند مستوى 1.148 تريليون جنيه، مقارنة بـنحو 1.122 تريليون الأسبوع السابق.

وبلغت تداولات الجلستين 5.5 مليار جنيه، استحوذت الأسهم على %88.02 منها، بينما كان نصيب السندات %11.98.

واقتنص المستثمرون المحليون ما نسبته %82.8 من التداولات، بصافى شراء 311.5 مليون جنيه، كما سجلت مشتريات العرب 29.1 مليون جنيه، بنسبة %9.2 من التعاملات، فيما اتجه الأجانب للبيع بنحو 340.6 مليون، بنسبة %8 من التعاملات.

وتوقع عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، أن تحقق السوق قمتها التاريخية السابقة التى سجلتها عام 2018 عند 18000 نقطة، فى ظل حركة فئة كبيرة من الأسهم التى تعكس نتائج الأعمال الجيدة لفترة الربع الأول، وهيمنة المؤسسات المحلية على التعاملات.

ويرى «عبدالقادر» أن الأسهم الأفضل أداءً الفترة الراهنة هى “الصناعية” صاحبة الإنتاج، مقدرًا مستهدفات حزمة من الأوراق المالية فى هذه القطاعات، ومنها أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية عند 52 جنيها هذا الأسبوع، مقارنة بـنحو 50.39 جنيه بالتداولات السابقة، و«القلعة للاستثمارات المالية» عند 2.48 جنيه، و«المجموعة المالية هيرميس القابضة» 19.30 جنيه، و«سيدى كرير للبتروكيماويات» 23.60 جنيه، و«الشمس للإسكان» عند 8.70 جنيه، و«الإسكندرية» للزيوت المعدنية «أموك» 10.90 جنيه، و”القابضة المصرية الكويتية” (بالجنيه) عند 44.80، و«مصر للألمونيوم» 43.20.

وقال دكتور حسام عيد، رئيس قطاع الاستثمار بشركة القاهرة الوطنية لتداول الأوراق المالية، إن السوق نجحت الأسبوع الماضى لأول مرة فى اختراق قمة تاريخية عند 17750 نقطة.

ويرى «عيد» أن استمرار المؤسسات المحلية فى حركتها الشرائية بالأسهم القيادية، والأثر الإيجابى لنتائج الربع الأول، سوف يؤهل السوق لمواصلة الصعود وتسجيل قمم قياسية تاريخية عند 18400 نقطة، كالتى حققتها فى 2018.

وأشار إلى أن القطاعات الأفضل أداءً حاليًا، والتى سوف تدعم السوق فى ارتفاعاتها هى العقارات، والبنوك، والخدمات المالية غير المصرفية.