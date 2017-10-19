البورصة تستضيف وفدا من سوق مسقط للأوراق المالية

المال - خاص: استضافت البورصة المصرية، على مدار الأسبوع الجاري، وفداً من سوق مسقط للأوراق المالية، بهدف التعرف على أهم نظم آليات العمل بالإدارات الفنية بالبورصة، مثل الإفصاح والرقابة على التداول وأهم المستجدات في ضوابط استمرار القيد للشركات. يأتي ذلك…

المال – خاص:

استضافت البورصة المصرية، على مدار الأسبوع الجاري، وفداً من سوق مسقط للأوراق المالية، بهدف التعرف على أهم نظم آليات العمل بالإدارات الفنية بالبورصة، مثل الإفصاح والرقابة على التداول وأهم المستجدات في ضوابط استمرار القيد للشركات.

يأتي ذلك في إطار متابعة التفعيل لمذكرة التفاهم الموقعة مع سوق مسقط للأوراق المالية منذ نحو أربعة عشر عاماً، و يعد هذا البرنامج التدريبي هو الثالث للجانب العٌماني في مصر منذ توقيع المذكرة.

ومن جهته، أكد محمد فريد رئيس البورصة المصرية، حرصه على التعاون البناء مع مختلف المؤسسات الدولية والأسواق المالية وخاصة من الدول العربية الشقيقة، معربا عن تقديره للوفد العماني الشقيق ولدور هذه الفعاليات في صقل الخبرات المشتركة وتبادل المعلومات تحقيقا للأهداف الإستراتيجية لكلا الطرفين.

وأشار إلى الاهتمام الكبير الذي توليه إدارة البورصة المصرية، للاستثمار في العنصر البشري وتطوير وتنمية مهارات وخبرات موظفيها من خلال إشراكهم في العديد من البرامج التدريبية محليا أو على المستويين الإقليمي والدولي، لمواكبة التطورات الكبيرة والتحديات التي تشهدها الأسواق المالية، ولتعزيز مكانة سوق الأوراق المالية المصرية، كمنصة تمويل رائدة في المنطقة، وتنويع الخيارات المتاحة أمام مختلف شرائح وفئات المستثمرين.