البورصة تستضيف لقاء لتفعيل قنوات الاتصال بين أطراف السوق

خاصعقدت ورشة عمل بحضور عدد من مديري الاستثمار وإدارات البحوث بالمؤسسات والشركات العاملة في السوق المصري مع مسئولي علاقات المستثمرين لثلاثة شركات مقيدة وهي شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)، وشركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، والشركة المصرية للاتصالات. وجاء اللقاء الذي تم أ

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عقدت ورشة عمل بحضور عدد من مديري الاستثمار وإدارات البحوث بالمؤسسات والشركات العاملة في السوق المصري مع مسئولي علاقات المستثمرين لثلاثة شركات مقيدة وهي شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)، وشركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، والشركة المصرية للاتصالات.

وجاء اللقاء الذي تم أمس في إطار السعي لتفعيل قنوات اتصال أكثر كفاءة بين أطراف السوق.

وخلال اللقاء أوضح مسؤولو علاقات المستثمرين بتوضيح البيانات التي تضمنتها إفصاحات شركاتهم مؤخرا واستعراض الموقف وفقا لآخر مراكز مالية معلنة، بما يتماشي مع الضوابط المنظمة لقواعد الافصاح بالبورصة المصرية.

ويأتي الاجتماع كحلقة أولى لمجموعة من اللقاءات تعتزم البورصة المصرية استضافتها تجمع بين المحللين الماليين ومديري الاستثمار مع مسئولي علاقات المستثمرين بالشركات المقيدة، وذلك لتوضيح خطط العمل والبيانات التي تم الافصاح عنها سابقا لادارة البورصة، وذلك ضمن الجهود الرامية لرفع جودة الافصاح المقدم من الشركات المقيدة.

من جانبه قال الأستاذ محمد فريد رئيس البورصة فى بيان حصلت المال على نسخة منه، إن عقد مثل هذا النوع من اللقاءات يأتي في إطار خطط إدارة البورصة لصياغة منظومة اكثر تطورا وفعالية لسوق المال المصري، مشيرا الي أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الاهتمام بتطوير قدرات مسئولي علاقات المستثمرين بالشركات المقيدة وذلك بالتعاون مع الجمعيات المهنية، لتكون قادرة على تلبية احتياجات المتعاملين داخل السوق ومساعدتهم في بناء قراراتهم الاستثمارية.

وفي نفس السياق أبدى الحضور من مديري الاستثمار وادارات البحوث في المؤسسات المالية المشاركة في اللقاء عن إيجابية هذا النوع من التواصل المباشر مع الشركات المقيدة.

وأشاروا إلى أن مساهمة البورصة في تنظيم مثل هذه اللقاءات يسهم بشكل كبير في زيادة مساحة التواصل مع مسئولي علاقات المستثمرين بالشركات المقيدة ، حيث تسمح هذه اللقاءات بالإجابة عن كافة تساؤلات متخذي القرار الاستثماري حول الافصاحات المقدمة من الشركات المقيدة وذلك ضمن الإطار القانوني المنظم في هذا الصدد، وهو ما يساعد المحللين الماليين في اعداد التقارير المالية والبحثية حول اداء هذه الشركات.

