البورصة تستضيف ثاني اجتماعات مديري الاستثمار بالشركات

المال - خاصعقدت إدارة البورصة المصرية -أمس الثلاثاء- ورشة العمل الثانية ضمن سلسلة الاجتماعات التي تنظمها البورصة المصرية، بحضور عدد من مديري الاستثمار وإدارات البحوث بالمؤسسات والشركات العاملة في السوق المصرية، مع مسئولي علاقات المستثمرين لثلاث شركات مقيدة، وهي البنك التجاري الدولي، وغاز مصر، وشرك

المال – خاص

عقدت إدارة البورصة المصرية -أمس الثلاثاء- ورشة العمل الثانية ضمن سلسلة الاجتماعات التي تنظمها البورصة المصرية، بحضور عدد من مديري الاستثمار وإدارات البحوث بالمؤسسات والشركات العاملة في السوق المصرية، مع مسئولي علاقات المستثمرين لثلاث شركات مقيدة، وهي البنك التجاري الدولي، وغاز مصر، وشركة السويدي للكابلات.

يشار إلى أن اللقاء سيتم بصورة نصف شهرية، ويأتي في إطار السعي لتفعيل قنوات اتصال أكثر كفاءة بين أطراف السوق.

وخلال اللقاء، قام مسئولي علاقات المستثمرين بتوضيح البيانات التي تضمنتها أخر الافصاحات الصادرة عن شركاتهم، واستعراض الموقف وفقاً لأخر مراكز مالية معلنة، وذلك بما يتماشى مع الضوابط المنظمة لقواعد الإفصاح بالبورصة المصرية.

يأتي الاجتماع في إطار خطة البورصة للتواصل بين كافة أطراف السوق ورفع جودة وكفاءة الإفصاح المقدم من الشركات المقيدة لإتاحة الفرصة لأطراف السوق المختلفة لإتخاذ قراراتهم الاستثمارية، بناءً على معلومات بيانات شاملة ووافية عن الأوراق المالية التي يقومون بالاستثمار فيها.