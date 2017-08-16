البورصة تسترد عافيتها بعد 6 جلسات تراجع

مصطفى طلعت:استردت البورصة المصرية عافيتها، بعد 6 جسات متواصلة من التراجع، لتنهي مؤشراتها الثلاثة تداولات، اليوم الأربعاء، على صعود جماعي، ومكاسب سوقية بلغت 2.6 مليار جنيه.وإرتفع المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.36% عند مستوى 13149 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.20%

مصطفى طلعت:

استردت البورصة المصرية عافيتها، بعد 6 جسات متواصلة من التراجع، لتنهي مؤشراتها الثلاثة تداولات، اليوم الأربعاء، على صعود جماعي، ومكاسب سوقية بلغت 2.6 مليار جنيه.

وإرتفع المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.36% عند مستوى 13149 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.20% ليصل إلى 697 نقطة، وامتد الصعود إلى المؤشر الأوسع نطاقا “egx100” بنسبة أكبر بلغت 1.18% إلى 1571 نقطة.

وبلغت قيم التداولات على الأسهم 590 مليون جنيه، وذلك من خلال التداول على 184 شركة مقيدة، ارتفعت منها 61 شركة، في حين إنخفضت أسعار 87 شركة، واستقرت أسعار 36 سهما.

يشار إلى أن البورصة شهدت سلسلة من التراجعات بداية من جلسة تداول، يوم الثلاثاء الأسبوع الماضي، حيث فقد خلالها المؤشر الرئيسي ما يزيد عن 550 نقطة.