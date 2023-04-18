البورصة تسترد جزءًا من خسائرها الصباحية في منتصف تعاملات اليوم

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 18-4-2023، وسط توجه شرائي من قبل المستثمرين المصريين والعرب.

وقلص مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، جزءًا من خسائره الصباحية ليسجل هبوطا بنحو 1.05%، عند مستوى 17481 نقطة.

وتحول مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، نحو الارتفاع بـ0.31%، عند مستوى 2978 نقطة.

وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.76% عند 4519 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 194 سهما، ارتفع منها 77 سهما، وتراجع 27 سهما، و استقر 90 دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب، نحو الشراء بصافي قيمة 8.67 مليون جنيه، و4.37 مليون جنيه على الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين الأجانب بقيمة 13.04 مليون جنيه.