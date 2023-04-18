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البورصة تسترد جزءًا من خسائرها الصباحية في منتصف تعاملات اليوم

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البورصة تسترد جزءًا من خسائرها الصباحية في منتصف تعاملات اليوم
جهاد سالم

جهاد سالم

12:44 م, الثلاثاء, 18 أبريل 23

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 18-4-2023، وسط توجه شرائي من قبل المستثمرين المصريين والعرب.

وقلص مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، جزءًا من خسائره الصباحية ليسجل هبوطا بنحو 1.05%، عند مستوى 17481 نقطة.

وتحول مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، نحو الارتفاع بـ0.31%، عند مستوى 2978 نقطة.

وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.76% عند 4519 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 194 سهما، ارتفع منها 77 سهما، وتراجع 27 سهما، و استقر 90 دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب، نحو الشراء بصافي قيمة 8.67 مليون جنيه، و4.37 مليون جنيه على الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين الأجانب بقيمة 13.04 مليون جنيه.

جهاد سالم

جهاد سالم

12:44 م, الثلاثاء, 18 أبريل 23