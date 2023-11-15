البورصة تستجمع قواها للصعود واختراق مقاومة 24500 نقطة

قال خبراء سوق المال إن مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 يستهدف العودة لمناطق الـ24000 نقطة، فى إطار استعداداته لاختراق مقاومة 24500، وذلك عقب تعرضه لعمليات جنى أرباح جلسة أمس –الثلاثاء- بقيادة قطاع البنوك الذى تأثر بخفض «فيتش» التصنيف الائتمانى لأربعة بنوك.

وخفضت وكالة فيتش التصنيف الائتمانى لـ4 بنوك مصرية مساء الإثنين الماضي، وهى «الأهلى المصري» و«مصر» و«القاهرة»، و«التجارى الدولي»، إلى –B بدلًا من B مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وهبطت أسهم البنك التجارى الدولى «CIB» بنحو %1.84 ونظيره «المصرى لتنمية الصادرات» بـنسبة %2.69 و«كريدى أجريكول» %5.28 و«البركة مصر» بتراجع قدره %0.19.

ومع ختام تداولات أمس، سجلت مؤشرات البورصة أداءً متباينًا؛ بعدما تراجع «EGX30» بنسبة %0.25 إلى 23894 نقطة، فيما ارتفع «EGX70» بمعدل طفيف بلغ %0.01 إلى 4791 نقطة، وصعد «EGX100» بـنحو %0.1 إلى 7027 نقطة.

وسجلت الأسهم المقيدة فى البورصة المصرية تداولات بقيمة 4.27 مليار جنيه، بعد التعامل على 203 ورقات مالية، ارتفع منها 80، وانخفض 71 فيما استقر 52 دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين للبيع بصافى قيمة 192.43 مليون جنيه، فيما سجل العرب والأجانب شراء بـنحو 132.11 و60.32 مليون على الترتيب.

قال محمد حسن، العضو المنتدب لشركة ألفا لإدارة الاستثمارات المالية، إن «EGX30» صعد مطلع جلسة أمس الثلاثاء، ثم تعرض لعمليات جنى أرباح خلالها بضغط من قطاع البنوك بشكل رئيسي، إضافة إلى بعض الأسهم فى الأغذية.

وتابع أن الأخبار المتداولة بشأن تخفيض جديد للعملة المحلية مقابل نظيرتها الأجنبية، إضافة إلى تراجع التصنيف الائتمانى لعدة بنوك مصرية، كانت سببًا لعمليات جنى الأرباح على «EGX30» خاصة فى قطاع البنوك.

ولفت «حسن» إلى أن المؤشر الرئيسى فشل فى كسر المقاومة العنيفة 24500 نقطة، مشيرًا إلى أنه تراجع من عندها عدة مرات فى جلسات سابقة.

وتوقع أن تتحرك البورصة بشكل عرضى على المدى الطويل بين منطقتى المقاومة 24500 والدعم 23000 نقطة، حتى تجد أحداثًا جوهرية تؤثر على EGX30.

من جانبه، قال سعيد الفقي، العضو المنتدب لشركة أصول القابضة، إن «EGX30» شهد تحسنًا طفيفًا فى نهاية تداولات الجلسة، إذ تعرض لعمليات جنى أرباح خلالها بعدما حدث تبديل لمراكز الأسهم القيادية.

وتابع أن السوق فى مرحلة تجميع حول مستوى 24000 نقطة، وتستعد لاختراق مستوى المقاومة 24600 نقطة، لافتًا إلى أنه فى حالة تراجع «EGX30» فإنه سيستهدف الدعم الرئيسى عند 23800 نقطة.

وعلى صعيد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة، قال «الفقي» إنه فى حالة تذبذب وجنى أرباح طفيف فى نطاق محدود للغاية منذ أسبوع.