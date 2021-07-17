البورصة تستبق إجازة عيد الأضحى بتحركات عرضية تمهد لارتفاعات جديدة

تستبق البورصة المصرية إجازة عيد الأضحى الطويلة نسبيا بتحركات هادئة عرضية نحو مستويات 10600 نقطة، بدعم الإغلاقات الأخيرة الصاعدة، والتى مهدت لاتجاه صاعد على المدى القصير، وفقا لخبراء السوق.

وتوقع الخبراء تحركات إيجابية لأسهم العقارات، والقطاع الصناعي، والبتروكيماويات، فيما أوصوا المستثمرين بعدم تكوين مراكز استثمارية بجلسة الأحد.

وأنهت البورصة المصرية تعاملاتها الأسبوع الماضي، بارتفاعات جماعية للمؤشرات، بين نحو %4 و%7 كما ربح رأس المال السوقى ما نسبته %3.3 وسط اتجاه شرائى للعرب والأجانب.

وسجل مؤشر السوق الرئيسى EGX30 ارتفاعا بنسبة %3.7 مغلقا عند مستوى 10561 نقطة، وEGX70 بنسبة %6.68 منهيا تعاملاته عند 2474 نقطة، وEGX100 الأوسع نطاقاً بنسبة %5.4 إلى 3428 نقطة.

وربح رأس المال السوقى ما نسبته %3.3 بما قيمته 21.9 مليار جنيه، ليغلق عند مستويات 679.7 مليار جنيه، مقارنة مع 657.8 مليار جنيه بالتعاملات السابقة.

واتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو الشراء بصافى 86.9 مليون جنيه، بنسبة %6.4 من التعاملات، و17.8 مليون جنيه، بنسبة %10.3 من التداولات على الترتيب، بينما كان نصيب المستثمرين المحليين من التعاملات %83.3، بصافى بيع 104.7 مليون جنيه.

وتصدرت قطاعات العقارات، والبنوك، والسياحة المؤشرات القطاعية من حيث قيم التداول، بنسبة %27.2 و%12 و%11.2 من التداولات الإجمالية على الترتيب.

وقالت دعاء زيدان، نائب رئيس قسم التحليل الفنى فى شركة تايكون لتداول الأوراق المالية، إن السوق ستشهد تحركات عرضية بجلسة الأحد، نحو مستويات 10600 نقطة.

وأضافت زيدان أن أسهم قطاعات الصناعة، والتشييد والبناء، والبتروكيماويات ستحقق أداء جيدا بجلسة الأحد، والفترة التالية لإجازة عيد الأضحى.

وأشارت إلى أن اختراق المؤشر الثلاثينى مستويات 10418 نقطة بالتداولات السابقة، يرسم رؤية صاعدة على المدى القصير، تؤهله للوصول لمستويات 11100 نقطة، بعد إجازة العيد.

وتوقعت زيدان استمرار مشتريات العرب والأجانب، بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى، والتى تتركز فى قطاعات الإسكان، والسياحة، والصناعة، مع ارتفاع التداولات لمستويات مليارى جنيه يوميًا على المدى القصير.

وقال محمد كمال، نائب رئيس شركة رواد لتداول الأوراق المالية، إن السوق يتأهل لمستويات 10600 نقطة بجلسة الأحد، وسط تحركات هادئة استباقا لإجازة عيد الأضحى.

وأشار إلى أن صعود التجارى الدولى بالتداولات السابقة، والتمركز الشرائى المؤسسى فى السهم، يبشر بمزيد من الصعود بعد انتهاء إجازة العيد.

ولفت إلى أن تحسن نفسيات المتعاملين بالسوق الأسبوع الماضي، والتى خلقت تحسنا فى حركة المؤشر الرئيسي، دعمته لكسر مستويات 10400 نقطة لأعلى ما يمهد لصعود نحو مستويات 10800 نقطة على المدى القصير.

ورجح كمال تحركات إيجابية لأسهم قطاعات التشييد والبناء، والبنوك، بقيادة سهم البنك التجارى الدولي، وذلك عقب انتهاء إجازة العيد، محذرا المستثمرين من بناء مراكز جديدة بجلسة الأحد تحوطا لأى حركات سلبية تحدث فى الأسواق العالمية خلال فترة الإجازة.