البورصة تستأنف جولاتها الترويجية الداخلية بأسيوط

المال - خاصاستأنفت إدارة البورصة المصرية -أمس الثلاثاء- جولاتها الترويجية في المحافظات، وكانت أسيوط أولى محطات تلك الجولات، إذ استضافت الغرفة التجارية بالمحافظة لقاء جمع كل من أعضاء الغرفة وجمعية رجال الأعمال، وجمعية أسيوط للمشروعات المتوسطة والصغيرة، تحت رعاية المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسي

المال – خاص

استأنفت إدارة البورصة المصرية -أمس الثلاثاء- جولاتها الترويجية في المحافظات، وكانت أسيوط أولى محطات تلك الجولات، إذ استضافت الغرفة التجارية بالمحافظة لقاء جمع كل من أعضاء الغرفة وجمعية رجال الأعمال، وجمعية أسيوط للمشروعات المتوسطة والصغيرة، تحت رعاية المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط.

وخلال اللقاء، قال محسن عادل، نائب رئيس البورصة، إن إدارة البورصة تستهدف بهذا النوع من اللقاءات زيادة التوعية لمجتمع الأعمال بمختلف المحافظات بأهمية سوق المال ودوره في إتاحة خيارات وآليات تمويلية متنوعة للشركات والمشروعات، ودور ذلك في تعزيز معدلات النمو مع تشجيع عملية القيد.

وأضاف عادل أن إدارة البورصة تسعى لزيادة مساحة التواصل الفعال مع أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة، من خلال الكيانات الأهلية الممثلة لهذه الفئة من المشروعات لخلق قصص نجاح عبر القيد في بورصة النيل، ومساعدة الشركات في تعظيم استفادتها عبر المنتجات والأدوات المالية المختلفة.

وطالب الحضور دراسة إمكانية إنشاء مقر للبورصة في محافظة أسيوط لتسهيل استفادة الشركات العاملة بالمناطق الصناعية والاستثمارية في المحافظة من الخيارات التمويلية التي يوفرها قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، وهو ما وعدت إدارة البورصة بدراسته في حال إرتفاع عدد الشركات المقيدة من المحافظة بجداول البورصة.