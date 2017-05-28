البورصة تزيل أثر المخالفة على 10 آلاف سهم من بنك قناة السويس

أزالت إدارة البورصة أثر المخالفة لعملية الشراء المنفذة خلال جلسة 24 مايو على 10 آلاف سهم من بنك قناة السويس، من خلال “التنفيذ العكسي”.

وقالت الشركة في بيان للبورصة، اليوم الأحد، إن قرار الإزالة يرجع إلى مخالفة أحكام المادة 38 من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 66 من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد.

ويبلغ رأسمال بنك قناة السويس 2 مليار جنيه، موزعا عبر 200 مليون سهم، بقيمة أسمية 10 جنيهات للسهم.