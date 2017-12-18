البورصة ترهن افتتاح فرع الصعيد بقيد شركات بالنيل

أحمد عليأكد عمرو أبو العيون، رئيس غرفة التجارة باتحاد الغرف التجارية بمحافظة أسيوط، أن إدارة البورصة المصرية رهنت فتح فرع لها بالصعيد بقيد عدد من الشركات ببورصة النيل.يُذكر ان "البورصة" كانت قد تلقت في أكتوبر الماضي، عرضًا من غرفة التجارة بمحافظة أسيوط لافتتاح فرع جديد لسوق المال بمنطقة

أحمد علي





أكد عمرو أبو العيون، رئيس غرفة التجارة باتحاد الغرف التجارية بمحافظة أسيوط، أن إدارة البورصة المصرية رهنت فتح فرع لها بالصعيد بقيد عدد من الشركات ببورصة النيل.

يُذكر ان “البورصة” كانت قد تلقت في أكتوبر الماضي، عرضًا من غرفة التجارة بمحافظة أسيوط لافتتاح فرع جديد لسوق المال بمنطقة الصعيد، مع توفير المبنى اللازم لها.

وأضاف، في تصريحات، لـ”المال”، أن قيد شركات صعيدية من فئة الحجم المتوسط والصغير ببورصة النيل خلال الفترة الراهنة، سيكون شديد الصعوبة بسبب ارتفاع تكلفة القيد على تلك الشركات.

وأوضح رئيس غرفة التجارة بمحافظة أسيوط، أن هناك حاجة لنشر ثقافة الاستثمار والقيد بالبورصة حتى تصل إلى مرحلة الطرح بسوق المال، بالإضافة إلى منح الشركات الصعيدية حوافز تشجيعية للقيد بالبورصة.

كانت “المال” قد كشفت من خلال حوارها مع محسن عادل، نائب رئيس البورصة، أن الأخيرة تلقت استفسارات من 3 شركات من صعيد مصر عن شروط وقواعد القيد في البورصة، عقب اجتماع إدارة الأخيرة مع جمعية رجال أعمال أسيوط، نهاية سبتمبر الماضي.