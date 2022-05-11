البورصة ترفع عقوبة جزئية على سهم جهينة وتعيد إدراجه إلى قائمة (أ) للأوراق الأكثر نشاطا

قررت إدارة البورصة المصرية رفع عقوبة جزئية على سهم شركة جهينة للصناعات الغذائية عبر إعادة إدراجه فى قائمة (أ) للأوراق المالية الأكثر نشاطا بدلا من القائمة (د) المخصصة للشركات المحتمل شطبها بسبب التأخر فى الإفصاح عن القوائم المالية.

وقالت إدارة البورصة فى إفصاح منشور على شاشة التداول الأربعاء، إن عملية إعادة إدارج سهم جهينة إلى القائمة الطبيعية (أ) جاءت بعد إفصاحها عن القوائم المالية المجمعة والمستقلة عن العام الماضى كاملة، والفترات المالية المنتهية 31 مارس، و30 يونيو، و31 سبتمبر من العام الماضى.

استنادا إلى ذلك قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية بجلستها المنعقدة 11 مايو الجارى نقل تداول سهم الشركة من القائمة (د) إلى القائم (أ) وكذلك إدراجها بقائمة اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع اعتبارا من جلسة الغد الخميس (12 مايو).

وتعرض سهم جهينة للإيقاف (مطلع ديسمبر الماضى) بسبب تأخرها فى إعلان نتائج الأعمال بشكل منتظم كبقية الشركات المدرجة،واضطرت لجنة القيد فى وقت لاحق إلى نقل إدراج سهم الشركة إلى القائمة (د)،المخصصة للشركات المحتمل شطبها، كما قررت فى (16 ديسمبر ) فرض غرامة على الشركة مع سبع شركات أخرى متأخرة لنفس السبب.

واشتكت الشركة فى مايو الماضى (2021) من إجراءات تضييق مرورية وصفتها بغير المفهومة وغير المبررة فى خطابات أرسلتها إلى عدة جهات رسمية، بما دفعها للتأخر فى تجميع النتائج والإعلان عنها فى وقتها المعتاد.

البورصة استحدثت القائمة (د) لتوعية المتعاملين بالأوضاع المحتملة للشركات المدرجة

محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

واستحدثت إدارة البورصة والرقابة المالية القائمة (د) فى أغسطس 2020،لأدراج الأسهم المحتمل شطبها في حالة عدم توافقها مع قواعد القيد والافصاح، أو التي تعتزم الشطب الاختياري.

وقالت إدارة البورصة فى وقتها إن أن هذه الخطوة تأتي في ضوء حرصها على توفير مزيد من التوضيح لجمهور المتعاملين بالوضع المحتمل لهذه الشركات ومسببات ادراجها في القائمة “د”.

استنادا إلى هذا القرار أصبحت القائمة “د” بمثابة قائمة فرعية تضاف إلى القوائم الثلاث المعمول بها حالياُ والتي تشمل القائمة “أ” للأوراق المالية الأكثر نشاطاً، والقائمة “ب “للأوراق المالية متوسطة النشاط، والقائمة “ج” للأوراق المالية المقيدة والتي لم يتوافر فيها المعايير الكمية والنوعية للإدراج بأي من القائمتين” أ” و “ب “.

وقال خبراء ومسئولون فى سوق المال آنذاك، أن قرار البورصة باستحداث قائمة جديدة بالشركات المحتمل شطبها، إيجابى ويفرض على الشركات الالتزام بالحد الأدنى من التشريعات على الأقل، ويكشف الشركات غير الملتزمة، وينبه المستثمرين لاتخاذ إجراءاتهم والتحوط من الورقة المالية المتوقع شطبها، وتجنب خسائر الاستثمار فيها، ويعزز كفاءة الإفصاحات.

جهينة تقفز بمبيعاتها إلى 8.8 مليار جنيه فى آخر نتائج أعمال منشورة 2021

جهينة للصناعات الغذائية

وأظهرت أحدث نتائج أعمال لشركة جهينة للصناعات الغذائية ارتفاع مبيعاتها إلى 8.8 مليار جنيه خلال العام الماضى 2021، مقارنة بمبيعات بلغت 7.4 مليار خلال العام السابق 2020.

وكشفت نتائج جهينة المجمعة المرسلة للبورصة ، ارتفاع تكاليف الشركة إلى 6.2 مليار جنيه خلال عام 2021، مقارنة بتكاليف بلغت 5 مليارات خلال عام 2020.

كما ارتفع مجمل الربح قليلًا إلى 2.5 مليار جنيه خلال العام الماضى، مقارنة بمجمل ربح قدره 2.4 مليار خلال العام المالى السابق 2020.

بينما ارتفع صافى الربح بشكل محلوظ إلى 526.3 مليون جنيه خلال العام الماضى، مقارنة بصافى ربح قدره 428.4 مليون خلال العام السابق 2020، وفقا للنتائج المجمعة.

فيما أظهرت القوائم المالية المستقلة للشركة الأم تراجع صافى الربح إلى 381.2 مليون جنيه خلال العام المذكور مقارنة بنحو 430 مليون أرباحًا خلال العام السابق 2020.

ارتفاع نصيب سهم جهينة من الأرباح إلى 0.56 جنيه حتى ديسمبر الماضى

وارتفع نصيب السهم من الأرباح المجمعة إلى 0.56 جنيه بنهاية ديسمبر الماضى، مقارنة بنصيب بلغ 0.46 جنيه خلال العام السابق 2020.

وأظهرت نتائج أعمال سابقة للشركة، ارتفاع مبيعاتها إلى 6.5 مليار جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية سبتمبر الماضى مقارنة بمبيعات بلغت 5.6 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وكشفت النتائج المرسلة للبورصة (16 يناير الماضى)، ارتفاع صافى الربح إلى 490.1 مليون جنيه خلال الفترة مقارنة بصافى ربح قدره 383.7 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق.

وارتفعت تكاليف الشركة إلى 4.6 مليار جنيه بنهاية سبتمبر مقارنة بتكاليف بلغت 3.8 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

كما ارتفع نصيب السهم من الأرباح إلى 0.52 جنيه بنهاية سبتمبر الماضى، مقارنة بنصيب بلغ 0.41 جنيه خلال العام الماضى (لم تعلن نتائج عام 2021 كاملة بعد).

وأعلنت الشركة فى 20 ديسمبر الماضى عن توزيع نقدى على المساهمين بقيمة 0.2 جنيه للسهم بدأ صرفه اعتبارا من 5 يناير الماضى.

وأظهرت نتائج أعمال سنوية سابقة استقرار إيراداتها عند مستوى 7.6 مليار جنيه خلال العام المالى المنتهى ديسمبر 2020 بارتفاع طفيف لم يتجاوز(0.1%) عن العام السابق 2019.

وارتفع صافى الربح إلى 440 مليون جنيه خلال العام المشار إليه 2020، مقارنة بصافى ربح قدره 329 مليون جنيه خلال 2019 بنسبة نمو 34% تقريبا، وفقا لنتائج سابقة مرسلة للبورصة.

ويبلغ رأسمال جهينة الحالى 941 مليون جنيه موزعًا على 941 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم، ويتوزع هيكل ملكيتها بشكل رئيسى بين شركة فرعون للاستثمارات المالكة للنسبة الأكبر من الأسهم بنسبة (50.07%)،وهى شركة مملوكة لرجل الأعمال السعودى الشيخ عبد الله الدغيم.(نفى مؤخرا نيته بيع حصته فى الشركة)

كما تستحوذ ريمكو للاستثمارات على (10.89%) من الأسهم، كذلك تستحوذ شركة بلدنا(القطرية )على نسبة 7.45% من الأسهم، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف الـ5%، وفقا لآخر إفصاح حول هيكل الملكية بتاريخ 6 أبريل الماضي.

ويتولى المهندس (نيلسن تومسن) الدنماركي منصب الرئيس التنفيذي للشركة منذ فبراير الماضي، بينما يتولى أحمد الوكيل رئاسة مجلس الإدارة (غير تنفيذي) خلفا للشيخ عبد الله الدغيم الذي تولى الرئاسة في ديسمبر الماضي بعد تجدد أزمة صفوان ثابت ونجله.

تأسست جهينة عام 1983 تحت اسم جهينه للألبان على يد رجل الأعمال صفوان ثابت وعدد من المساهمين، ثم تأسست شركة بعد سنوات تحت اسم جهينه للصناعات الغذائية.

ودمجت الشركتان في عام 2004 تحت اسم شركة جهينه للصناعات الغذائية، لتصبح بذلك شركة متخصصة في تصنيع منتجات الألبان والعصائر الطبيعية.وتعد الشركة فى الوقت الحالى إحدى أكبر شركات الألبان والعصائر بالسوق المصرى.

ويتبع جهينه خمس شركات غير مقيدة فى البورصة هم : الشركة المصرية لمنتجات الألبان، الشركة الدولية للصناعات الغذائية. كما يتبعها الشركة المصرية للصناعات الغذائية (إيجيفود)، شركة المروة للصناعات الغذائية والمركزات الحديثة، شركة طيبة للتجارة والتوزيع.