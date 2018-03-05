البورصة ترفض تظلم استبعاد ايكمى من أسهم الأنشطة المتخصصة

شريف عمر :



قضت ادارة البورصة بقبول التظلم المقدم من شركة الدولية للصناعات الطبية “ايكمى” من الناحية الشكلية، ورفضه من الناحية الموضوعية، فى التظلم المقدم من الشركة للاعتراض على قرار استبعاد سهم الشركة من قائمة الأسهم المسموح بمزاولة الأنشطة المتخصصة عليها كالشراء الهامشي والبيع والشراء في الجلسة الواحدة.





وكانت ايكمى قد طالبت فى نهاية يناير الماضى، بإلغاء القرار لما قد يسببه من آثار سلبية على حركة السهم، بجانب أن سهم الشركة المقيد فى بورصة النيل نشط فعلياً، ولا يوجد سبب لابعاده من القائمة الاولى.





وقالت مصادر مقربة من ايكمى أن ادارة البورصة أخطرت الشركة أن قرار الاستبعاد جاء بموجب قرار من احدى لجان البورصة والتى تختص بتعاملات الشراء الهامش، وهى من أيدت قرار الابعاد.





وتابعت المصادر فى تصريحات لـ المال : بعد قرار البورصة لم يعد بمقدور الشركة الا الانتظار لحين اجراء المراجعة الدورية المقبلة للعودة من جديد للقائمة الاولى.





وكانت ادارة البورصة قد أعلنت بعد انتهاء جلسة تداول الأربعاء 16 يناير الماضى اجراء المراجعة الدورية لتعديل قائمتي الأسهم المسموح بمزاولة الأنشطة المتخصصة عليها (الشراء بالهامش – التداول في ذات الجلسة، وذلك وفق المقترح المقدم من البورصة المصرية، والذي اعتمدته الهيئة العامة للرقابة المالية، ونتج عنها انشاء قائمة “أ”، تتكون من 97 ورقة مالية وهى القائمة التي يسمح بمزاولة التداول عليها في ذات الجلسة وكذلك التعامل عليها بالهامش وقبولها كضمان حتى نسبة 100% من قيمتها السوقية، وهى التي خرجت منها ايكمى لتنقل الى الفئة الأخيرة والتي لا يسمح بمزاولة أي أنشطة متخصصة عليها وتكون هي السوق الأقل نشاطاً





وادى قرار ادارة البورصة لانخفاض قيم التداولات اليومية على سهم ايكمى فى البورصة، كما أدى لانخفاض قيم تغطية زيادة رأس المال التى كانت تجريها الشركة فى البورصة لزيادة رأس المال، التى رفعته فى النهاية الى 24 مليون جنيه

