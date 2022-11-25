البورصة ترتفع 2% وتحقق مكاسب قدرها 20 مليار جنيه في أسبوع

سجلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعات جماعية خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، الذي انتهت تداولاته الخميس، وسط دعم مشتريات للمستثمرين المصريين.

وارتفع مؤشر “egx30” الرئيسي، على مدار الأسبوع الماضي، بنسبة 2.11%% ليصل إلى 12779 نقطة، ومؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 5.37% إلى 2516 نقطة، و“ egx100ewi” الأوسع نطاقًا بنسبة 4.44% إلى 3637 نقطة.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة حوالي 20 مليار جنيه، خلال الأسبوع، ليصل إلى مستوى 841.2 مليار جنيه.

وأنهت البورصة، تعاملات جلسة أمس الخميس، آخر جلسات الأسبوع، على ارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المستثمرين المصريين والعرب.

ارتفع مؤشر “egx30” بنسبة 1.42% ليغلق عند 12779 نقطة،ومؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “egxx70” بنسبة 4.37% عند 2516 نقطة، ومؤشر “egx100” بنسبة 3.41% ليغلق عند مستوى 3637 نقطة.