بورصة وشركات

البورصة ترتفع 1.8% وتربح 7 مليارات جنيه خلال أسبوع (جراف)

ارتفع مؤشر "egx30" الرئيسي بنسبة 1.8% إلى مستوى 10957 نقطة.
مصطفى طلعت 2:17 م, الجمعة, 10 يوليو 20 2:17 م, الجمعة, 10 يوليو 20

شارك الخبر مع أصدقائك

سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، مدعومة بمشتريات المستتثمرين المصريين وأداء قوي لأسهم القطاع العقاري والبنوك.

وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة، وصل “المال” نسخه منه، أن مؤشر “egx30” الرئيسي ارتفع بنسبة 1.8% إلى مستوى 10957 نقطة.

كما قفز مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 1.8% إلى 1477 نقطة، ومؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقا بنسبة 1.97% إلى 2289 نقطة.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بنسبة 1.2% ما يعادل 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 596.8 مليار جنيه مقابل 589.9 مليار الأسبوع السابق له.

وتراجعت قيم التداول بنحو 10.8 مليار جنيه لتصل إلى 16.7 مليار جنيه مقابل 5.9 مليار الأسبوع السابق له الذي اقتصرت تداولاته على 3 جلسات فقط، بحسب التقرير.

واستحوذت الأسهم على 47.2% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة في حين مثلت قيمة التداول للسندات 52.8% خلال الإسبوع.

يذكر أن البورصة تعاملات أنهت آخر جلسات الأسبوع، على هبوط جماعى لمؤشراتها الرئيسية، وسط اتجاه شرائي للمصريين والعرب وبيعى للأجانب.

وهبط المؤشر الرئيسي بنسبة 1.54% إلى 10957 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة 4.2 % إلى 1477 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقاً بنسبة 3.73 % عند 2289 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم 1.3 مليار جنيه، واتجه المصريون والعرب للشراء، والأجانب للبيع.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 15 من إجمالى 183، بينما هبط 150، وبقي 18 دون تغيير.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم مصطفى طلعت

كاتب صحفي بجريدة المال، متخصص في تغطية أسواق المال العربية والعالمية والبورصة المصرية عبر اداوت التحليل المالي والإخباري المختلفة، يمتلك سابق خبرة في مجال الإعداد والعمل التليفزيوني بعدد من القنوات.

ملف الكاتب مصطفى طلعت

اقرأ أيضاً

فاروس تعلن توقعاتها للأسهم المصرية المدرجة بمؤشر MSCI للأسواق الناشئة

مصطفى طلعت 10:44 م, الأربعاء, 8 يوليو 20

هل تنجح البورصة في «التعايش مع كورونا» خلال النصف الثانى من 2020؟

المال - خاص 9:27 ص, الثلاثاء, 7 يوليو 20

«المال» ترصد توقعات الخبراء لحركة البورصة في النصف الثاني من 2020

المال - خاص 9:50 ص, الأثنين, 6 يوليو 20

البورصة تختتم تعاملات الأحد بمكاسب 10 مليارات جنيه

مصطفى طلعت 3:21 م, الأحد, 5 يوليو 20

هيرميس وفاروس تتصدران تنفيذات المصريين والعرب بالبورصة.. والمجموعة المالية للأجانب خلال النصف الأول

مصطفى طلعت 3:34 ص, الأربعاء, 1 يوليو 20

المجموعة المالية تتصدر تعاملات السمسرة النصف الأول بحصة 16.8%

مصطفى طلعت 1:50 ص, الأربعاء, 1 يوليو 20