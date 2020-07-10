البورصة ترتفع 1.8% وتربح 7 مليارات جنيه خلال أسبوع (جراف)

سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، مدعومة بمشتريات المستتثمرين المصريين وأداء قوي لأسهم القطاع العقاري والبنوك.

وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة، وصل “المال” نسخه منه، أن مؤشر “egx30” الرئيسي ارتفع بنسبة 1.8% إلى مستوى 10957 نقطة.

كما قفز مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 1.8% إلى 1477 نقطة، ومؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقا بنسبة 1.97% إلى 2289 نقطة.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بنسبة 1.2% ما يعادل 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 596.8 مليار جنيه مقابل 589.9 مليار الأسبوع السابق له.

وتراجعت قيم التداول بنحو 10.8 مليار جنيه لتصل إلى 16.7 مليار جنيه مقابل 5.9 مليار الأسبوع السابق له الذي اقتصرت تداولاته على 3 جلسات فقط، بحسب التقرير.

واستحوذت الأسهم على 47.2% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة في حين مثلت قيمة التداول للسندات 52.8% خلال الإسبوع.

يذكر أن البورصة تعاملات أنهت آخر جلسات الأسبوع، على هبوط جماعى لمؤشراتها الرئيسية، وسط اتجاه شرائي للمصريين والعرب وبيعى للأجانب.

وهبط المؤشر الرئيسي بنسبة 1.54% إلى 10957 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة 4.2 % إلى 1477 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقاً بنسبة 3.73 % عند 2289 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم 1.3 مليار جنيه، واتجه المصريون والعرب للشراء، والأجانب للبيع.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 15 من إجمالى 183، بينما هبط 150، وبقي 18 دون تغيير.