البورصة ترتفع 1% في مستهل تعاملات الخميس

مصطفى طلعت
استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، على ارتفاع جماعي، باستثناء مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة.
وصعد مؤشر “egx30” الرئيسي 1.02% ليصل إلى 16341 نقطة، بينما هبط مؤشر “egx70” بنسبة 0.34% ليسجل مستوى 794 نقطة، وارتفع مؤشر “egx100” الأوسع نطاقاً 0.38% ليصل إلى 2042 نقطة.
يشار إلى أن مؤشرات البورصة أنهت تعاملات أمس على ارتفاع جماعي عدا المؤشر الرئيسي الذي اختتم تعاملاته عند 16176 نقطة بهبوط 0.13% ، بينما ارتفع المؤشر السبعيني 0.27% عند 796 نقطة، ونظيره اﻷوسع نطاقًا 0.22% عند 2034 نقطة.