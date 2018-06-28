البورصة ترتفع 1% في مستهل تعاملات الخميس

مصطفى طلعتاستهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، على ارتفاع جماعي، باستثناء مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة.وصعد مؤشر "egx30" الرئيسي 1.02% ليصل إلى 16341 نقطة، بينما هبط مؤشر "egx70" بنسبة 0.34% ليسجل مستوى 794 نقطة، وارتفع مؤشر "egx100" الأوسع نطاقاً 0.



مصطفى طلعت

استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، على ارتفاع جماعي، باستثناء مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة.

وصعد مؤشر “egx30” الرئيسي 1.02% ليصل إلى 16341 نقطة، بينما هبط مؤشر “egx70” بنسبة 0.34% ليسجل مستوى 794 نقطة، وارتفع مؤشر “egx100” الأوسع نطاقاً 0.38% ليصل إلى 2042 نقطة.

يشار إلى أن مؤشرات البورصة أنهت تعاملات أمس على ارتفاع جماعي عدا المؤشر الرئيسي الذي اختتم تعاملاته عند 16176 نقطة بهبوط 0.13% ، بينما ارتفع المؤشر السبعيني 0.27% عند 796 نقطة، ونظيره اﻷوسع نطاقًا 0.22% عند 2034 نقطة.