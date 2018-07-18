البورصة ترتفع 0.79% في مستهل التعاملات

مصطفى طلعت:سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية في مستهل جلسة، اليوم الأربعاء، وسط اتجاه المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء. وارتفع مؤشر "egx30" الرئيسي 0.79% إلى 15542 نقطة، ومؤشر "egx70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.23% ليصل إلى 755 نقطة، ومؤشر "egx100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.32% عند مس

مصطفى طلعت:

سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية في مستهل جلسة، اليوم الأربعاء، وسط اتجاه المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء.

وارتفع مؤشر “egx30” الرئيسي 0.79% إلى 15542 نقطة، ومؤشر “egx70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.23% ليصل إلى 755 نقطة، ومؤشر “egx100” الأوسع نطاقا بنسبة 0.32% عند مستوى 1938 نقطة.

يذكر أن البورصة اختتمت تعاملات جلسة أمس، على هبوط جماعي إذ تراجع المؤشر الرئيسي 1.5% ليسجل 15420 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة 1.06% عند 754 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقا 1.27% ليصل إلى 1932 نقطة.