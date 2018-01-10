البورصة ترتفع بشكل طفيف في مستهل التعاملات

مصطفى طلعت: استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، على ارتفاع جماعي طفيف بدعم شرائي للمستثمرين المصريين والأجانب. وبحلول الساعة 10.30 صباحاً، صعد المؤشر الرئيسي "egx30" بحوالي 0.20 % إلى 15189 نقطة، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "egx70" بنحو 0.07% إلى 830 نقطة، وإمتد

مصطفى طلعت:

استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، على ارتفاع جماعي طفيف بدعم شرائي للمستثمرين المصريين والأجانب.

وبحلول الساعة 10.30 صباحاً، صعد المؤشر الرئيسي “egx30” بحوالي 0.20 % إلى 15189 نقطة، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70” بنحو 0.07% إلى 830 نقطة، وإمتد الصعود إلى المؤشر الأوسع نطاقاً “egx100” بحوالي 0.02% إلى 535 نقطة.

جدير بالذكر أن البورصة إختتمت تداولات أمس على صعود لأغلب مؤشراتها باستثناء المؤشر السبعيني الذي هبط بشكل طفيف، وسط اتجاه شرائى للمؤسسات الأجنبية والعرب.