البورصة تربح 3.5 مليار جنيه في أسبوع

ترجيحات ببقاء المؤشرات في النفق العرضي السوق تتراجع 0.87% بآخر جلسات الأسبوع مصطفى طلعت ارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بما يعادل 3.5 مليار جنيه، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، ليصل إلى مستوى عند 715.2 مليار جنيه، لدى إغلاق اليوم الخميس، مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي عند

ترجيحات ببقاء المؤشرات في النفق العرضي

السوق تتراجع 0.87% بآخر جلسات الأسبوع

مصطفى طلعت

ارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بما يعادل 3.5 مليار جنيه، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، ليصل إلى مستوى عند 715.2 مليار جنيه، لدى إغلاق اليوم الخميس، مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي عند 711.7 مليار جنيه.

وأنهى المؤشر الرئيسي “egx30” تعاملات اليوم، آخر جلسات الأسبوع، على انخفاض بنسبة 0.87% ليسجل مستوى 13462 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70” بنسبة 0.22% ليصل إلى 720 نقطة، وامتد الهبوط إلى المؤشر الأوسع نطاقا “egx100” بنسبة 0.42% ليغلق عند 1612 نقطة.

وقال سعيد الفقي، مدير فرع بشركة “أصول” لتداول الأوراق المالية، إن السوق مرشحة للبقاء في تحركاتها العرضية الضيقة ما بين 13500 إلي 13750 نقطة، مع صعود انتقائي لبعض الأسهم، خاصة أسهم المؤشر السبعيني، التي مازالت أسعارها جاذبة للشراء، ومتوقع لها طفرات سعرية خلال الفترة المقبلة.

وتوقع أن يختبر المؤشر الرئيسي مستوى المقاومة عند 13750 نقطة، واختراقها يدفعه للتحرك بين مستويات 13950 الي 14000 نقطة، ولديه مستوى دعم عند 13500 نقطة، ومرجح أن يرتد بالقرب منه مع حدوث تبديل لبعض المراكز ودوران لرأس المال داخل السوق لإعادة استهداف 13750 نقطة خلال الفترة المقبلة.

وفي السياق ذاته، أوضح “الفقي” أن المؤشر السبعيني لديه مقاومة عند 725 نقطة واختراقها يدفعه لاستهداف 750 نقطة، لافتا إلى أن هناك مستوى دعم مهمًا عند 710 نقاط، وهو المستوى المرشح تكوين مراكز شرائية جديدة خلاله، لاستهداف 750 نقطة.