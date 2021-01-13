بورصة وشركات

البورصة تربح 2.1 مليار جنيه بختام تعاملات الأربعاء

قفز مؤشر "egx30" الرئيسي بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 11388 نقطة
مصطفى طلعت 3:35 م, الأربعاء, 13 يناير 21 3:35 م, الأربعاء, 13 يناير 21

شارك الخبر مع أصدقائك

قفزت رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية بنهاية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء بحوالي 2.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 674.3 مليار جنيه.

وارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي بختام التعاملات إذ قفز مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 11388 نقطة.

وصعد مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 1.09% ليغلق عند مستوى 2227 نقطة، ومؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقا بنسبة 0.96% إلى 225 نقطة.

وأكد محللون فنيون أن هناك انتعاشة تلازم البورصة المصرية منذ تخطيها مستوى المقاومة 11100 نقطة على الأجل القصير، مدعومة بانخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا وقدرة الحكومة على السيطرة على الوباء.

اقرأ أيضا  «الحديد والصلب»: الانتهاء من أعمال التصفية خلال عامين

وقال المحللون إن السوق أصبحت مؤهلة في الوقت الحالي لإعادة التجرية على مستوى 11500 نقطة، والتي تُمثل عنق الزجاجة للبورصة، إذ فشلت في تجاوزها لمرات عديدة في وقت سابق.

وأنهت البورصة تعاملات جلسة أمس الثلاثاء على صعود جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للعرب والأجانب، وقيم تداولات مرتفعة بلغت 1.6 مليار جنيه.

اقرأ أيضا  القطاع العقاري الأنشط بالبورصة خلال الأسبوع الماضي

وقال سعيد الفقي، مدير فرع شركة “أصول” لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسي نجح في تجاوز مستوى المقاومة 11100 نقطة، وبتخطيها تحول إلى الاتجاه الإيجابي، وذلك بدعم سهم البنك التجاري الدولي.

وذكر الفقي أن انخفاض الإصابات بفيروس كورونا، والقدرة على السيطرة على الجائحة، من العوامل التي أثرت على الأداء، ما يؤهل السوق لتجاوز مستوى 11500 نقطة، والذي يُمثل عنق الزجاجة للبورصة المصرية من فترة طويلة.

اقرأ أيضا  أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 11-1-2021

وقال أحمد أبو اليزيد، محلل فني أول بشركة “بريمير” لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسي أغلق على ارتفاع، بعد اختراق منطقة المقاومة المهمة 10900 – 11000 نقطة، وقام بتحقيق المستهدف الأول 11200 نقطة.

وتوقع أبو اليزيد توجه المؤشر لاختبار مستوى المقاومة المهم 11500 الذي قد نرى بالقرب منه عمليات جني أرباح لمعاودة الارتفاع نحو 11600 نقطة، لذلك يجب التركيز على الأسهم القيادية واقتناص الفرص في عمليات التصحيح القادمة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم مصطفى طلعت

كاتب صحفي بجريدة المال، متخصص في تغطية أسواق المال العربية والعالمية والبورصة المصرية، يمتلك سابق خبرة في مجال الإعداد والعمل التليفزيوني بعدد من القنوات.

ملف الكاتب مصطفى طلعت

اقرأ أيضاً

البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء

مصطفى طلعت 12:46 م, الأربعاء, 13 يناير 21

أداء ضعيف للأسهم الأوروبية الأربعاء بفعل تحذير من «أورستد» بشأن الأرباح

محمد عبد السند 12:27 م, الأربعاء, 13 يناير 21

«الحديد والصلب»: الانتهاء من أعمال التصفية خلال عامين

مصطفى طلعت 11:41 ص, الأربعاء, 13 يناير 21

مشتريات محلية وأجنبية تصعد بمؤشرات البورصة في التعاملات الصباحية

مصطفى طلعت 10:47 ص, الأربعاء, 13 يناير 21

«مباشر» تترقب موافقة «النواب» على قانون التكنولوجيا المالية لإطلاق أول نظام إلكترونى لإدارة الأصول

شريف عمر 9:27 ص, الأربعاء, 13 يناير 21

صعود مؤشر ستاندرد اند بورز 500 الثلاثاء وسط المراهنة على تعاف اقتصادي

أيمن عزام 9:23 ص, الأربعاء, 13 يناير 21