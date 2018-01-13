البورصة تربح 18.6 مليار جنيه في أسبوع

مصطفى طلعتارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بحوالي 2.2%، ما قيمته 18.6 مليار جنيه.وذكر تقرير حديث صادر عن البورصة، أن رأس المال السوقي ارتفع من مستوى 828.5 مليار جنيه، إلى 847.1 مليار، خلال فترة المقارنة.يذكر أن مؤشرات البورصة ارتفعت بش

مصطفى طلعت

ارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بحوالي 2.2%، ما قيمته 18.6 مليار جنيه.

وذكر تقرير حديث صادر عن البورصة، أن رأس المال السوقي ارتفع من مستوى 828.5 مليار جنيه، إلى 847.1 مليار، خلال فترة المقارنة.

يذكر أن مؤشرات البورصة ارتفعت بشكل جماعي، خلال الفترة المذكورة، إذ صعد المؤشر الرئيسي EGX 30 بحوالي 3.11% مسجلاً 15242 نقطة، كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX 70 2.24% إلى مستوى 851 نقطة، وامتد الصعود إلى المؤشر الأوسع نطاقا EGX 100 بنسبة 2.34% إلى 2016 نقطة.