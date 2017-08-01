البورصة تربح 13 مليارا والسبعيني يتصدر المشهد في يوليو

منى عبدالباري:أنهت البورصة المصرية تعاملاتها في شهر يوليو على ارتفاع جماعي لمؤشراتها حقق فيه EGX70 ارتفاعات متواضعة، فيما واصل المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة تألقه، وسط أرباح رأسمالية قيمتها 13 مليار جنيه لراس المال السوقي.وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق EGX30 بنسبة 0.18% فقط ليغلق تعاملات ال

منى عبدالباري:

أنهت البورصة المصرية تعاملاتها في شهر يوليو على ارتفاع جماعي لمؤشراتها حقق فيه EGX70 ارتفاعات متواضعة، فيما واصل المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة تألقه، وسط أرباح رأسمالية قيمتها 13 مليار جنيه لراس المال السوقي.

وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق EGX30 بنسبة 0.18% فقط ليغلق تعاملات الشهر عند 13419 نقطة، كما ارتفع نظيره الدولاري بـ1.32% ليغلق عند 2546 نقطة.

وفي المقابل بزغ نجم المؤشرات الثانوية، حيث صعد المؤشر السبعيني بواقع 7.7%، ليغلق عند 700 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقا EGX100 بنسبة 5.24% مغلقا عند 1588 نقطة.

وأغلق رأس المال السوقي بنهاية يوليو على ارتفاع نسبته 3% بقيمة 13 مليار جنيه، عند مستوى 706 مليار جنيه، مقارنة بـ693 مليار جنيه نهاية يونيو.

ويتوقع محللون مواصلة المؤشر السبعيني ارتفاعاته بدعم أداء أسهم المطاحن والبتروكيماويات نحو مستويات 710 نقاط في الأجل القصير، ليصل إلى مستويات 740 نقطة على الأجل المتوسط، بينما يتخلل المستويين عمليات جني أرباح جزئية.

وسجلت قيم التداول خلال الشهر 19.5 مليار جنيه بكمية تداول 6.424 مليون ورقة مالية عبر 494 ألف عملية منفذة، وذلك مقارنة بتداولات 19.8 مليار جنيه الشهر الماضي، وفي بورصة النيل سجلت التداولات 45 مليون جنيه، بكمية 39.5 مليون ورقة مالية عبر 4876 عملية خلال الشهر.