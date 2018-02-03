البورصة تربح 10 مليارات جنيه بدعم مشتريات العرب والأجانب

ربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية 10 مليارات جنيه في أسبوع بدعم مشتريات العرب والأجانب، في الوقت الذي تباينت فيه مؤشرات السوق.

و أغلق رأس المال الأسبوع الماضي عند مستويات 861 مليار جنيه، بزيادة 10 مليارات، مقارنة بالأسبوع السابق، عند 851 مليارا.

واتجهت تعاملات الأجانب والعرب للشراء بصافي 1.290 مليار جنيه، 8.27 مليون، على الترتيب، بنسب تعاملات 23.01%، و 7.86%، بينما كان نصيب المصريين 69.13%.

وأغلقت مؤشرات السوق على تباين فيما تراجع المؤشر الرئيسي “EGX30” بنسبة 0.54%، عند 15089، ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “EGX70” بنسبة 2.83%، ليغلق عند 871 نقطة، و ربح مؤشر “EGX100” الأوسع نطاقا ما نسبته 2% ليغلق عند 2057 نقطة.



