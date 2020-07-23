البورصة تربح 1.6 مليار جنيه في أسبوع.. وترجيحات باستكمال التحركات الإيجابية

توقعات بإعادة التجربة على مستوى 10600 نقطة الأسبوع المقبل

قفز رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة في البورصة المصرية ، الأسبوع الماضي، بنسبة 0.29% ما يعادل 1.6 مليار جنيه.

وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة ، وصل “المال” نسخة منه أن رأس المال قد أغلق عند 576.5 مليار جنيه مقابل 574.9 مليار الأسبوع السابق له.

وقال سعيد الفقي مدير فرع شركة “أصول” لتداول الأوراق المالية إن هدوء حدة التوترات السياسية والعسكرية بالدول المجاورة دفع السوق للتماسك وتخطي السيولة المليار جنيه.

وأشار “الفقي” إلى أن هدوء حدة الأحداث السياسية دفعت السوق إلى تكوين مراكز شرائية جديدة بين مستويات 10200 إلى 10600 نقطة خلال الأسبوع.

وأوضح أنه مع زوال حالة القلق والانتظار نتيجة إجماع غالبية الدول علي حلول توافقية سلمية في ليبيا سيدفع إلى توافر سيولة أكبر نتيجة لانخفاض أسعار الأسهم.

وتوقع إعادة التجربة علي مستوي 10600 نقطة مع بداية الأسبوع واختراقة يدفع السوق إلي المستويات التالية عند 10750 ثم 11000 نقطة.

وأكد “الفقي” أن هناك مجموعة من المؤشرات والعوامل الإيجابية تنتظر السوق خلال الفترة القادمة ليتخطي المناطق الضيقة بين مستويات 10200 الي 10600 نقطة.

ورجح أن تشهد البورصة خلال الربع الثالث أداء أكثر إيجابية على أن يكون ذلك مرتبطا بالاستقرار السياسي والأمني في المنطقة والتي متوقع أن تشهد انفراجة خلال الفترة القادمة .

وتوقع أن يتجاوز المؤشر مستوي 12000 نقطة خلال الربع الثالث مع دعم قوي من الحكومة والتطبيق الفعلي لتخفيض ضريبة الدمغة إلي نصف في الألف وبرنامج الطروحات الحكومية.

يذكر أن مؤشرات البورصة سجلت ارتفاعات جماعية خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، مدعومة بمشتريات المستتثمرين المصريين والعرب.

وارتفع مؤشر “egx30” الرئيسي بشكل محدود بلغ 0.18% إلى مستوى 10459 نقطة.

وقفز مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 4.81% إلى 1494 نقطة، ومؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقا بنسبة 3.85% إلى 2287 نقطة.

وأشار تقرير البورصة إلى أن قيم التداول زادت بنحو 1.1 مليار جنيه لتصل إلى 8.5 مليار جنيه مقابل 7.4 مليار الأسبوع السابق له.

واستحوذت الأسهم على 79.11% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة في حين مثلت قيمة التداول للسندات 20.89% خلال الأسبوع.

وأغلقت البورصة تعاملات جلسة الأربعاء، (آخر جلسات الأسبوع) على أداء متأرجح لمؤشراتها، وانخفاض رأسمالها السوقى بقيمة 1.8 مليار جنيه، وسط اتجاه بيعى للأجانب.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم 887 مليون جنيه، واتجه الأجانب للبيع، بينما اتجه المصريون والعرب للشراء.

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللون الأحمر والأخضر، وصعد 86 من إجمالى 176، بينما هبط 63، وبقي 27 دون تغيير.

وانخفض رأس المال السوقى للبورصة إلى 576.5 مليار جنيه بنهاية الجلسة، بانخفاض قدره 1.8 مليار مقارنة بإغلاق أمس الثلاثاء.