بورصة وشركات

البورصة تربح نحو 8 مليارات جنيه في أسبوع تفعيل خفض الدمغة

المؤشر الثلاثيني يرتفع 2.5%
منى عبدالباري 11:44 م, الأربعاء, 7 أكتوبر 20 11:44 م, الأربعاء, 7 أكتوبر 20

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شهدت البورصة المصرية ارتفاعا جماعيا لمؤشراتها الأسبوع الحالي، وربح رأس المال السوقي نحو 8 مليارات في أسبوع تفعيل ضريبة الدمغة.

المؤشر الثلاثيني يرتفع 2.5%

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي egx30 بنحو 2.5% إلى مستوى 11326 نقطة، ومؤشرegx70 بنسبة 0.82% إلى 2006 نقطة، ومؤشر egx100 بنسبة 0.15% إلى مستوى 2932 نقطة.

وربح رأس المال السوقي نحو 8 مليارات جنيه، بنسبة 1.28%، مغلقا الأسبوع الحالي، عند مستوى 631.1 مليار جنيه، مقارنة بـ 623.2 مليار جنيه الأسبوع الماضي.

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وكانت هيئة الرقابة المالية أعلنت الخميس الماضى اعتماد رئاسة الجمهورية تعديلات بعض أحكام ضريبة الدمغة، التى تم اتخاذها فى مارس الماضي، وتشمل خفض ضريبة الدمغة على عمليات البيع والشراء بالبورصة المصرية إلى 0.5 فى الألف، مقابل 1.5 فى الألف سابقًا، وإلغاء الضريبة على تعاملات نفس الجلسة.

وتم تقليص عدد أيام تداولات الأسبوع الحالي إلى 4 جلسات فقط، مع قرار البورصة المصرية الخميس 8 أكتوبر إجازة احتفالا بانتصارات أكتوبر المجيدة.

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بقلم منى عبدالباري

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