البورصة تدشن خريطة تفاعلية للشركات المقيدة

المال - خاصدشنت إدارة البورصة المصرية، خريطة تفاعلية للشركات المقيدة على موقعها الإلكتروني توضح مواقع الشركات المقيدة، بما يسمح للمستثمرين بالتعرف على هذه الشركات بطريقة ميسره.ويحقق ذلك قيمة مضافة تساعد المستثمرين على سهولة التواصل مع هذه الشركات، واستعراض أهم المعلومات الأساسية وأخر الأخبار

المال – خاص

دشنت إدارة البورصة المصرية، خريطة تفاعلية للشركات المقيدة على موقعها الإلكتروني توضح مواقع الشركات المقيدة، بما يسمح للمستثمرين بالتعرف على هذه الشركات بطريقة ميسره.

ويحقق ذلك قيمة مضافة تساعد المستثمرين على سهولة التواصل مع هذه الشركات، واستعراض أهم المعلومات الأساسية وأخر الأخبار المنشورة عنها، وذلك في إطار حرص البورصة المصرية على التطوير وتحسين جودة الخدمات والمعلومات المقدمة للمستثمر.

من جهته، قال محمد فريد، رئيس مجلس الإدارة، إن الخريطة الجديدة ترمي لزيادة معدلات الإفصاح وتأتي تماشياً مع قانون الاستثمار الجديد الذي يشير إلى ضرورة وجود خريطة لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية،واهتمت إدارة البورصة بالانتهاء من خريطة الشركات المقيدة وتدشينها بموقعها الالكتروني، الأمر الذي يعزز من الشفافية والتواصل مع المستثمرين، مضيفاً أن الفترة القصيرة المقبلة ستشهد إطلاق البورصة لخريطة تفاعلية أخرى لاستعراض مقار والخدمات المتاحة لدى شركات السمسرة في الأوراق المالية الأعضاء في البورصة المصرية.

وأشار فريد إلى أن كل من خريطتي الشركات المقيدة والشركات السمسرة في الأوراق المالية الأعضاء بالبورصة المصرية، تدعمان من خطط الإدارة الرامية لتحسين كافة الخدمات المقدمة للمستثمرين ولمختلف أطراف السوق، ومواكبة التطورات التكنولوجية التي تشهدها أسواق المال بشكل عام.