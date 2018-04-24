البورصة تدرس ملف زيادة رأس مال البنك المصري لتنمية الصادرات

رجب عزالدين:قالت إدارة البورصة المصرية إن البنك المصرى لتنمية الصادارت تقدم اليوم بمستندات قيد زيادة رأس المال وجارى فحصها ودراستها لعرضها على لجنة القيد.وتقدم البنك بمستندات زيادة رأس المال المصدر من 1.728 مليار جنيه إلى 2.728 مليار جنيه بزيادة قدرها 1 مليار جنيه موزعه على 100 مليون سهم بقيمة ا

رجب عزالدين:

قالت إدارة البورصة المصرية إن البنك المصرى لتنمية الصادارت تقدم اليوم بمستندات قيد زيادة رأس المال وجارى فحصها ودراستها لعرضها على لجنة القيد.

وتقدم البنك بمستندات زيادة رأس المال المصدر من 1.728 مليار جنيه إلى 2.728 مليار جنيه بزيادة قدرها 1 مليار جنيه موزعه على 100 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنية للسهم الواحد ، مسددة نقدا عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب فى أسهم الزيادة .

وأعلن البنك فى فبراير الماضى عن تغطية المرحلة الثانية من الاكتتاب في زيادة رأس المال، بنسبة 576%، وكانت المرحلة الأولى قد تم تغطيتها بنسبة 97.8%، وبواقع 97.8 مليون سهم.

ويبلغ رأسمال البنك الحالي 1.7 مليار جنيه، موزعاً على 172 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات.