البورصة تدرس مستندات زيادة رأسمال البنك المصري الخليجي

رجب عز الدين:قالت إدارة البورصة المصرية اليوم الثلاثاء، إن البنك المصري الخليجي تقدم إليها بمستندات قيد زيادة رأس المال المصدر، وجار فحصها وعرضها على لجنة القيد.وتقدم البنك بمستندات زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 316.3 مليون دولار إلى 342.8 مليون دولار، بزيادة 26.4 مليون دولار، موزعة على&n

رجب عز الدين:





قالت إدارة البورصة المصرية اليوم الثلاثاء، إن البنك المصري الخليجي تقدم إليها بمستندات قيد زيادة رأس المال المصدر، وجار فحصها وعرضها على لجنة القيد.





وتقدم البنك بمستندات زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 316.3 مليون دولار إلى 342.8 مليون دولار، بزيادة 26.4 مليون دولار، موزعة على 26.4 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها دولار أمريكي للسهم، مسددة نقدا حق اكتتاب لقدامى المساهمين.





وارتفعت أرباح البنك بنسبة 36% إلى 511.8 مليون جنيه، فى 2017 مقارنة بنحو 376.7 مليون فى 2016.





وزادت إيرادات فوائد البنك إلى 6.6 مليار جنيه، في 2017 مقابل 3.5 مليار في 2016.

