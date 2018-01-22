البورصة تدرس مستندات تخفيض رأسمال يونيباك للتعبئة والتغليف

رجب عزالدينأعلنت إدارة البورصة المصرية، اليوم الاثنين، عن تلقي مستندات تخفيض رأسمال شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف "يونيباك"، وجارٍ فحصها واستكمالها لعرضها على لجنة القيد.وتقدمت الشركة بمستندات تخفيض رأس المال المصدر من 40 مليون جنيه إلى 38.5 مليون جنيه، بتخفيض قدره 1.5 مليون

رجب عزالدين



أعلنت إدارة البورصة المصرية، اليوم الاثنين، عن تلقي مستندات تخفيض رأسمال شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف “يونيباك”، وجارٍ فحصها واستكمالها لعرضها على لجنة القيد.

وتقدمت الشركة بمستندات تخفيض رأس المال المصدر من 40 مليون جنيه إلى 38.5 مليون جنيه، بتخفيض قدره 1.5 مليون جنيه، موزع على عدد 300 ألف سهم بقيمة اسمية قدرها 5 جنيهات للسهم الواحد، وذلك عن طريق إعدام أسهم الخزينة لعدد 300 ألف سهم بقيمة اسمية للسهم 5 جنيهات.

وأقرت عمومية الشركة فى وقت سابق تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع من 40 مليون جنيه إلى 38.5 مليون جنيه، عبر إعدام أسهم خزينة.

ويبلغ رأسمال الشركة الحالي 40 مليون جنيه، موزع على 8 ملايين سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم.