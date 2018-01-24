البورصة تدرس مستندات تخفيض رأسمال الجيزة العامة للمقاولات

رجب عزالدينقالت إدارة البورصة المصرية إنها تلقت مستندات تخفيض رأس مال شركة الجيزة العامة للمقاولات عن طريق اعدام أسهم خزينة وجارى فحصها و استكمالها لعرضها على لجنة القيد .ومن المقرر تخفيض رأس المال المصدر للشركة من 206.6 مليون جنيه إلي 203.3 مليون جنيه بتخفيض قدره 3.3 مليون جنيه موزع

رجب عزالدين

قالت إدارة البورصة المصرية إنها تلقت مستندات تخفيض رأس مال شركة الجيزة العامة للمقاولات عن طريق اعدام أسهم خزينة وجارى فحصها و استكمالها لعرضها على لجنة القيد .

ومن المقرر تخفيض رأس المال المصدر للشركة من 206.6 مليون جنيه إلي 203.3 مليون جنيه بتخفيض قدره 3.3 مليون جنيه موزع على 3.3 مليون سهم بقيمة اسمية 1 جنيه للسهم وذلك عن طريق اعدام اسهم الخزينة لعدد 3.3 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم.

وأقر مجلس إدارة الشركة في 25 أكتوبر الماضي تخفيض رأس المال المصدر من 206.6 مليون جنيه إلى 203.3 مليون جنيه، عبر إعدام أسهم خزينة، ثم اعتمدت عمومية الشركة فى ديسمبر الماضى القرار.

ويبلغ رأسمال الشركة الحالى 206.69 مليون جنيه، موزعا على 206.69 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم.

