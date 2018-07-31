البورصة تدرس إضافة النشاط العقارى لمطاحن شرق الدلتا

رجب عزالدين:قالت إدارة البورصة المصرية إن شركة مطاحن شرق الدلتا تقدمت إليها اليوم الثلاثاء، بمستندات تعديل غرض ومدة الشركة، وجار فحصها واستكمالها لعرضها على لجنة قيد.ووافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة فى مارس 2017 على إضافة الاستثمار العقاري لنشاط الشركة إضافة إلى ما يتضمنه من تقسيم

رجب عزالدين:

قالت إدارة البورصة المصرية إن شركة مطاحن شرق الدلتا تقدمت إليها اليوم الثلاثاء، بمستندات تعديل غرض ومدة الشركة، وجار فحصها واستكمالها لعرضها على لجنة قيد.

ووافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة فى مارس 2017 على إضافة الاستثمار العقاري لنشاط الشركة إضافة إلى ما يتضمنه من تقسيم وشراء وبيع الأراضي وإنشاء عقارات والاتجار فيها، مع حذف أعمال الوكالة التجارية عن الغير في مصر وخارجها.

كما وافقت العمومية على إطالة أمد الشركة لمدة 25 سنة أخرى تبدأ من تاريخ انتهاء المدة السابقة.

ويبلغ رأسمال مطاحن شرق الدلتا 60 مليون جنيه، موزعا على 6 ملايين سهم، بقيمة أسمية 10 جنيهات.